Το βίντεο που έδωσε η FIFA στη δημοσιότητα από την κάμερα του Βίντσιτς στον τελικό του Μουντιάλ Ισπανία - Αργεντινή.

Η FIFA έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από τον τελικό του Μουντιάλ Ισπανία - Αργεντινή, στον οποίο οι Ίβηρες επικράτησαν 1-0 κι έγιναν παγκόσμιοι πρωταθλητές για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.

Ένα βίντεο διάρκειας 4,5 λεπτών, από την κάμερα του Σλοβένου διαιτητή Ζλάτκο Βίντσιτς.

Το πρωτοποριακό σύστημα μετάδοσης, που εισήχθη στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρείχε εικόνες των σημαντικότερων στιγμών του αγώνα. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε έχουν καταγραφή πλάνα από την είσοδο των αποδυτηρίων μέχρι την τελετή απονομής του τροπαίου.

Καταγράφονται φυσικά πολυάριθμες μονομαχίες, η κάρτα στον Λισάντρο Μαρτίνες και η προειδοποίηση του διαιτητή στον Λιονέλ Μέσι να ελέγξει συμπαίκτη του: «Μέσι έλεγξε τον Παρέδες!», έλεγε ο Βίντσιτς στον σούπερ σταρ και δεν είχε άδικο, αφού ο Παρέδες ειδικά με την λήξη ξέφυγε.

Δείτε εκπληκτικά πλάνα που θυμίζουν τα έντονα συναισθήματα ενός ακόμα τελικού: