Live TV: Ντόρτμουντ - Ρόμα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Παρακολουθήστε LIVE από το Gazzetta τη φιλική αναμέτρηση της Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα απέναντι στη Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.