Όλα του καλοκαιριού δύσκολα κι όποιος αντέξει…

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τα προβλήματα των διεκδικητών του πρωταθλήματος στο εφετινό καλοκαίρι, για το πλεονέκτημα της ΑΕΚ και τις μεγάλες αλλαγές στους τρεις ανταγωνιστές της.

Ανέκαθεν ήταν δύσκολα τα καλοκαίρια για τους «μεγάλους». Γι’ αυτούς που κυνηγούν τίτλους. Αλλάζουν παίκτες, αλλάζουν ενίοτε προπονητές, κάποιες φορές αλλάζουν και διοικήσεις και στελέχη και τεχνικούς διευθυντές που καλούνται να βγάλουν το φίδι από την τρύπα… Οι τρεις στους τέσσερις κουβαλούν συνήθως το βάρος της αποτυχίας από την προηγούμενες σεζόν. Λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες η κατάκτηση ενός Κυπέλλου ή το ποδόσφαιρο που παρήγαγε μια ομάδα που δεν κατέκτησε τίποτα απολύτως αρκούν για να κυλήσει ομαλά η επόμενη μέρα.

Προφανώς δεν μιλάμε για τη σεζόν που ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League και έμεινε με άδεια χέρια στις εγχώριες διοργανώσεις. Αλλά, για παράδειγμα, αν πέρυσι αυτή η ΑΕΚ τερμάτιζε δεύτερη θα ήταν… αποτυχημένη; Στα δικά μας μάτια και με τη δική μας αξιολόγηση, όχι βέβαια! Μα για πολλούς άλλους, ναι, δεν θα ήταν επιτυχής η πορεία της, παρότι έφτασε μια ανάσα από τον ημιτελικό του Conference League έχοντας ξεκινήσει από τον πρώτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Μιας και μιλάμε για την Ενωση, έχει ένα σαφές πλεονέκτημα συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της. Η πρωταθλήτρια ξεκινά με πλεονέκτημα, το οποίο, ωστόσο, δεν είναι δα και… τεράστιο συγκριτικά με τους τρεις ανταγωνιστές της. Μπορεί, όμως, να αποδειχθεί σημαντικό, δεδομένων των τεράστιων αλλαγών σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αλλαγών και στα προπονητικά τιμ και στο ρόστερ τους, οι οποίες – όπως αποδείχθηκε και στα ευρωπαϊκά προκριματικά τους – χρειάζονται χρόνο για να αφομοιωθούν από τους οργανισμούς τους, χωρίς καν να έχουν ολοκληρωθεί οι προσθήκες τους (ειδικά σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ) αν και φτάσαμε στον 15αύγουστο!

Oλοι πιο εύθραυστοι από την ΑΕΚ που... περιμένει το Τσου Λου για τις μεταγραφές

Και οι τρεις, λοιπόν, είναι πολύ πιο «εύθραστοι» συγκριτικά με την ΑΕΚ. Η Ενωση έχει αρκετούς αερόσακους ως κληρονομιά ενός δικαιότατου και καθαρότατου πρωταθλήματος. Αυτό δεν συνεπάγεται και… no problem για την ΑΕΚ. Κάθε άλλο! Αφενός η κατάκτηση του τίτλου, αφετέρου η συμμετοχή της στη League Phase είτε του Champions League είτε του Europa League ανεβάζουν τον πήχη πολλά επίπεδα συγκριτικά με την προηγούμενη σεζόν. Και η ενίσχυσή της στην αμυντική της γραμμή όπου πολλάκις έχει τονιστεί πως χρειάζεται τρεις παίκτες (βασικό αριστερό μπακ, ισάξιο του Ρότα δεξιό μπακ, στόπερ ανώτερου επιπέδου από Βίντα, Αλεξίου, Γκεοργκίεφ) έχει καθυστερήσει τόσο πολύ, ώστε να παίζει με τη Λέφσκι Σόφιας χωρίς αυτούς τους απαραίτητους κατά τη γνώμη μας καινούριους παίκτες. Η απόκτηση αριστερού μπακ είναι βέβαιη πια μετά την παραχώρηση του Πενράις, αλλά για τις επιπλέον δύο κινήσεις μάλλον θα περιμένουμε τα αποτελέσματα εναντίον των Βούλγαρων…

Πάλι καλά που κράτησε τον Μεντιλίμπαρ...

Το πιο ταραχώδες καλοκαίρι εφέτος είναι – προς το παρόν – του Ολυμπιακού για προφανείς λόγους. Αναπάντητα ερωτήματα στη μεσαία γραμμή, στους σέντερ φορ, μεγάλα προβλήματα κυρίως στα άκρα για μια ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή το κορυφαίο δίδυμο Εσε – Τσικίνιο αλλά πνίγεται στην εσωστρέφεια ειδικά μετά το δίκαιο αποκλεισμό από τη διψασμένη και σπιντάτη Ναϊμέγεκεν. Πάλι καλά που κράτησε τον Μεντιλίμπαρ, διότι αν άλλαζε και προπονητή σ' αυτό το timing δύσκολα θα "ίσιωνε" πριν από το Νοέμβριο...

Πολύ... επίθεση ο Λίσι, σε μεταβατικό στάδιο ψάχνεται ο ΠΑΟΚ

Μια από τα ίδια, αλλά με μεγαλύτερα ελαφρυντικά για τον ΠΑΟΚ. Ελαφρυντικά τα οποία έχουν να κάνουν με την αλλαγή προπονητή που δεν αντικατέστησε… απλώς έναν κόουτς, αλλά τον πιο επιτυχημένο στην ιστορία του συλλόγου. Εναν κόουτς που ήταν πολλά περισσότερα από προπονητής στο κλαμπ. Μεγάλη η μεταγραφική καθυστέρηση και στον Δικέφαλο που είχε και τις απουσίες του με την Αντερλεχτ, τεράστια τα αμυντικά προβλήματα με τον τρόπο που θέλει να παίξει ο Λίσι, αλλαγές σε όλες τις γραμμές, ερωτήματα για την ποιότητα μεσοαμυντικά, μέγα θέμα ο αναμενόμενος νέος φορ: σίγουρα δεν ξεκινά ως «φαβορί» εφέτος ο ΠΑΟΚ. Ούτε ο Παναθηναϊκός βεβαίως…

Αν αποκλείσει τη Χράντετς, ο νέος Παναθηναϊκός φτιάχνει τη σεζόν του ολόκληρη

Πάρα πολύ δύσκολο όπως φαίνεται το εμπόδιο της Χράντετς Κράλοβε αν κάποιος σκεφτεί τον τρόπο με τον οποίο απέκλεισε Πάξι και CSKA 1948, αν και ανώτερός τους. Εμφανή τα ζητήματα στη μεσαία γραμμή του εν αναμονή του Κάνγκουα και του… επόμενου 6-8αριού, πάρα πολλοί νέοι στην ενδεκάδα, τώρα μπαίνουν οι Λιβάι – Ντέσερς, είχε και τις απώλειές του, όλα του καλοκαιριού του δύσκολα με νέο προπονητή και τεράστια αλλαγή στον τρόπο που αγωνίζεται. Αν προκριθεί στη League Phase του Conference League θα αγοράσει πολύτιμο χρόνο, ηρεμία, αυτοπεποίθηση, συσπείρωση, θετική ενέργεια. Αν αποκλειστεί θα ξεκινήσει πάλι με αμφισβήτηση σ’ ένα πρότζεκτ που σαφώς έχει τις αδυναμίες του, αλλά μοιάζει πολύ πιο λογικό ποδοσφαιρικά συγκριτικά με το περυσινό που είχε ξεκινήσει με Βιτόρια και κατέληξε με το «πετάξτε την μπάλα στον Τετέι» του Ράφα…