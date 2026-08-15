Πέτκοφ: «Η Λέφσκι έχει πιθανότητες να αποκλείσει την ΑΕΚ, ιδιοφυΐα ο Νίκολιτς»

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μίλεν Πέτκοφ αναφέρθηκε στα ματς της Ένωσης με τη Λέφσκι, μιλώντας και για τον Μάρκο Νίκολιτς μεταξύ άλλων.

Στο βουλγαρικό Tema Sports μίλησε ο Μίλεν Πέτκοφ ενόψει των αναμετρήσεων της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας, με τον Βούλγαρο πρώην παίκτη της Ένωσης να τονίζει ότι η Λέφσκι έχει τις πιθανότητές της κόντρα στους κιτρινόμαυρους.

Επίσης αναφερόμενος στον Μάρκο Νίκολιτς, τόνισε ότι έγινε ιδιοφυΐα μετά την κατάκτηση του τίτλου, ενώ μιλώντας για τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ, πρόσθεσε πως έχει ταλέντο και μέλλον. Μάλιστα υποστήριξε πως τον εντυπωσίασε η κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου να χειροκροτήσει τον ΟΦΗ κατά τη στέψη του Super Cup.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέτκοφ:

Για τις πιθανότητες της Λέφσκι απέναντι στην ΑΕΚ: «Η Λέφσκι έχει πολύ καλές πιθανότητες. Ο λόγος είναι ότι η ΑΕΚ έχει δώσει μέχρι τώρα μόνο φιλικά παιχνίδια. Η ομάδα δεν είναι σε φόρμα. Το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινά ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με τη Λέφσκι. Ναι, έπαιξαν ένα επίσημο ματς για το Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ, το οποίο έχασαν στα πέναλτι. Η Λέφσκι σίγουρα έχει τις πιθανότητές της να αποκλείσει την ΑΕΚ».

Για τη Λέφσκι: «Το πιο εντυπωσιακό για μένα είναι ότι η Λέφσκι δύσκολα δέχεται γκολ, αλλά ταυτόχρονα σκοράρει πολλά. Μέχρι τώρα στην Ευρώπη έχει δεχθεί τρία γκολ στα προκριματικά, κάτι που λέει πολλά για την ομάδα. Οι “μπλε” έχουν καλές συνεργασίες μεταξύ των γραμμών. Ο Χούλιο Βελάσκεθ έχει ένα ποιοτικό σύνολο παικτών. Χτίζουν καλές επιθέσεις και δημιουργούν πολλές ευκαιρίες μπροστά από την αντίπαλη εστία».

Για την ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ είχε πολύ υψηλό επίπεδο την περασμένη σεζόν και άξια έγινε πρωταθλήτρια. Το καλοκαίρι απέκτησε αρκετούς νέους παίκτες για να ανεβάσει το επίπεδό της. Δεν μπορώ όμως να πω ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα, γιατί δεν την έχω παρακολουθήσει στα φιλικά, αλλά μόνο στο Super Cup. Το σημαντικό είναι οι νέες μεταγραφές να προσαρμοστούν γρήγορα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ομάδα έχασε έναν σημαντικό παίκτη, όπως ο Ορμπελίν Πινέδα. Ήταν η μηχανή της ομάδας και ελπίζω να βρήκαν έναν αντάξιο αντικαταστάτη. Αναμφίβολα, όμως, έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες. Παρακολουθώ πολύ την κατάσταση γύρω από τον σύλλογο και διαβάζω συνεχώς ελληνικές ιστοσελίδες. Στόχος της ΑΕΚ είναι να μπει στην κύρια φάση του Champions League. Δεν θα είναι εύκολο. Περιμένω ενδιαφέροντα παιχνίδια με τη Λέφσκι. Και οι δύο ομάδες έχουν τις πιθανότητές τους».

Για Βελάσκεθ και Νίκολιτς: «Ναι, μπορείς να κάνεις σύγκριση. Στην αρχή ο Νίκολιτς δεν είχε γίνει πολύ καλά αποδεκτός, επειδή είχε αρκετά αρνητικά αποτελέσματα. Αργότερα η ομάδα ανέβηκε και μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος έγινε πλέον ιδιοφυΐα. Γνωστό, έτσι; Στη Βουλγαρία έγινε το ίδιο με τον Χούλιο Βελάσκεθ και τώρα ο Ισπανός δέχεται πολλούς επαίνους. Αλλά αυτό συμβαίνει παντού, όχι μόνο στα Βαλκάνια. Υπήρχε δυσαρέσκεια για τον Νίκολιτς και τώρα είναι ο καλύτερος».

Για τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ: «Όχι, δεν έχω μιλήσει μαζί του. Φυσικά έχει μέλλον. Είναι ένας νεαρός και πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής που ακόμη εξελίσσεται. Του εύχομαι επιτυχία. Και έχουν ήδη περάσει 20 χρόνια από τότε που έπαιξα στην ΑΕΚ. Όταν πήγα στον σύλλογο, εκείνος δεν είχε καν γεννηθεί. Επομένως, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά τώρα από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Ας συνεχίσει να δουλεύει και όλα θα πάνε καλά».

Για την ατμόσφαιρα στην Αθήνα: «Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ είναι υπέροχοι. Η ατμόσφαιρα στο νέο γήπεδο είναι αρκετά δυσάρεστη για τους αντιπάλους. Το γήπεδο είναι πάντα γεμάτο και δημιουργεί τις συνθήκες για μια ποδοσφαιρική γιορτή».

Για τον Μάριο Ηλιόπουλο: «Έχω διαβάσει πολλές πληροφορίες γι’ αυτόν. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρων άνθρωπος. Μπορείς εύκολα να γνωρίσεις την προσωπικότητά του. Θα αναφέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα από το βράδυ της Τετάρτης, όταν η ΑΕΚ έχασε το Super Cup από τον ΟΦΗ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έδειξε μεγάλο σεβασμό στον αντίπαλο. Χαιρέτησε όλους τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό επιτελείο και τη διοίκηση της ομάδας από την Κρήτη. Αυτό είναι τιμητικό για εκείνον. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο πρόσφατα στο ποδόσφαιρο».