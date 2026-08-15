Καρέτσας: «Έφτιαξε» το πρώτο γκολ της Ντόρτμουντ, σημάδεψε το δοκάρι με οβίδα!
Τουλάχιστον υποσχόμενες είναι οι πρώτες συμμετοχές του Κωνσταντίνου Καρέτσα με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα φιλικά προετοιμασίας των Βεστφαλών. Αφού πέτυχε το πρώτο γκολ με τρομερό σουτ κόντρα στην Άρσεναλ, ο Έλληνας εξτρέμ πήγε να το επαναλάβει και στο επόμενο ματς απέναντι στη Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.
Στο 46΄συγκεκριμένα ο Καρέτσας βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι των Τζαλορόσι. Στο πρώτο ημίχρονο πάντως είχε καθαρή συμμετοχή στο πρώτο γκολ της Ντόρτμουντ, καθώς από τη δική του σέντρα στην περιοχή οι Βεστφαλοί κατάφεραν να μειώσουν προσωρινά σε 2-1.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— مـنبر دورتموند - Mnbr BVB (@Mnbrbvb) August 15, 2026
دورتموند يضرررب بالهدف الاول امام روما 💛🔥
دورتموند 1 - 2 روما pic.twitter.com/9n2maoyGtA
Τελικά ο νεαρός επιθετικός έγινε αλλαγή με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα (60΄), αφήνοντας και πάλι θετικές εντυπώσεις στα πρώτα του ματς με τη Ντόρτμουντ. Σε εκείνο το σημείο πέρασε στο ματς για τη Ρόμα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης που ολοκληρώθηκε ισόπαλη με 2-2.
Whatever you want, Karetsas. He's the system. pic.twitter.com/iB5TqKyKhB— Daxo (@daxooo_) August 15, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.