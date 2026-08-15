Κεφάτος στο φιλικό απέναντι στη Ρόμα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος συμμετείχε στο πρώτο γκολ της Ντόρτμουντ, ενώ τράνταξε και το δοκάρι με τρομερό σουτ.

Τουλάχιστον υποσχόμενες είναι οι πρώτες συμμετοχές του Κωνσταντίνου Καρέτσα με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα φιλικά προετοιμασίας των Βεστφαλών. Αφού πέτυχε το πρώτο γκολ με τρομερό σουτ κόντρα στην Άρσεναλ, ο Έλληνας εξτρέμ πήγε να το επαναλάβει και στο επόμενο ματς απέναντι στη Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

Στο 46΄συγκεκριμένα ο Καρέτσας βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι των Τζαλορόσι. Στο πρώτο ημίχρονο πάντως είχε καθαρή συμμετοχή στο πρώτο γκολ της Ντόρτμουντ, καθώς από τη δική του σέντρα στην περιοχή οι Βεστφαλοί κατάφεραν να μειώσουν προσωρινά σε 2-1.

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دورتموند يضرررب بالهدف الاول امام روما 💛🔥



دورتموند 1 - 2 روما pic.twitter.com/9n2maoyGtA — مـنبر دورتموند - Mnbr BVB (@Mnbrbvb) August 15, 2026

Τελικά ο νεαρός επιθετικός έγινε αλλαγή με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα (60΄), αφήνοντας και πάλι θετικές εντυπώσεις στα πρώτα του ματς με τη Ντόρτμουντ. Σε εκείνο το σημείο πέρασε στο ματς για τη Ρόμα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης που ολοκληρώθηκε ισόπαλη με 2-2.