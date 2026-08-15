Ανησύχησαν στη Μπάγερν με τον Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατούσε στο φιλικό με τη Λειψία.

Πλήρης σιγή επικράτησε στην «Allianz Arena», όταν το γήπεδο πάγωσε με τον Τζαμάλ Μουσιάλα. Δυο λεπτά αφού είχε διαμορφώσει το τελικό 3-1 υπέρ της Μπάγερν στο φιλικό ματς με τη Λειψία, ο Γερμανός έδειχνε να χάνει την ισορροπία του και πήγε να σωριαστεί στο έδαφος!

Ο συμπαίκτης του, Ίσμαελ Σαϊμπαρί, κατάλαβε νωρίς πως κάτι συμβαίνει με τον Μουσιάλα και έτρεξε προς το μέρος του για να τον συγκρατήσει στα πόδια του, προτού ο τελευταίος πέσει στο έδαφος, ζαλισμένος από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν.

Σύμφωνα με τη «BILD», σε εκείνο το χρονικό σημείο ο υδράργυρος είχε φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλές θερμοκρασίες να δυσκολεύουν το έργο των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο.

Το παράδειγμα του Τζαμάλ Μουσιάλα ήταν και η πιο ακραία περίπτωση, με τον Γερμανό τελικά να μην συνεχίζει και να αποχωρεί στο 83΄ από τον αγωνιστικό χώρο. Οι πρώτες εξετάσεις που υποβλήθηκε πάντως ήταν πλήρως καθησυχαστικές, καθώς δεν παρουσίασαν κάποιο πρόβλημα.