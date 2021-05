Ντάνκαν: «Ο Κόμπι απαιτούσε παραπάνω πράγματα από τους συμπαίκτες του, ήθελε πάντα να νικά» (vid)

Η τάξη του 2020 του Hall Of Fame φόρεσε τα πορτοκαλί σακάκια και ετοιμάζεται για την είσοδο στο club των κορυφαίων, με την κόρη του Κόμπι Μπράιαντ να κλέβει την παράσταση φορώντας το σακάκι του πατέρα της.

Ο Κέβιν Γκαρνέτ είναι στην ίδια... τάξη με τον Black Mamba του υποκλίθηκε, ενώ το ίδιο έκανε και ο Τιμ Ντάνκαν που τόνισε πως πάντα ο Κόμπι απαιτούσε παραπάνω από τους συμπαίκτες του.

«Ήταν σπουδαίος αντίπαλος και πάντα απαιτούσε παραπάνω από την ομάδα και τους συμπαίκτες τους απ' αυτό που πιθανότατα μπορούσα να δώσουν. Ήθελε τόσο πολύ να νικάει. Το ήθελε τόσο πολύ», ήταν τα λόγια του θρύλου των Σπερς για τον Κόμπι.

Πάντα δούλευε σκληρά και αφιέρωσε τη ζωή του στο μπάσκετ, το οποίο υπηρέτησε με σεβασμό και αγάπη. Δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ τα όσα πρόσφερε στο άθλημα και στα νέα παιδιά που τον είχα ως πρότυπο μεγαλώνοντας.

Tim Duncan on fellow HOF inductee Kobe Bryant: "He was a fierce competitor and always demanding more of his team and his teammates than probably was possible, but he wanted to win that much. He wanted it that much." pic.twitter.com/SZO2LF5oTJ

— ESPN (@espn) May 14, 2021