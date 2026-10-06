Καρδίτσα: «Η προσπάθεια στοχοποίησης του Βασίλη Τσιγάρα δεν αγγίζει όσους συνεργαζόμαστε μαζί του»

Η Καρδίτσα μέσω ανακοίνωσής της απάντησε στον Γιάννη Μπουρούση δίνοντας συνέχεια στις προστιβές των δύο πλευρών το τελευταίο διάστημα.

Οι προστριβές της διοίκησης της Καρδίτσας με τον Γιάννη Μπουρούση συνεχίζονται με την ΚΑΕ μέσω ανακοίνωσής της να τοποθετείται γύρω από τη συνεισφορά του αντιπροέδρου, Βασίλη Τσιγάρα.

Ανακοίνωση

«Αναφορικά με τις τοποθετήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, η θέση της Α.Σ. Καρδίτσας ΚΑΕ είναι η εξής:

Η διοίκηση της Α.Σ. Καρδίτσας ΚΑΕ, η οποία πρόσφατα ενισχύθηκε και διευρύνθηκε με νέα μέλη, λειτουργεί με απόλυτη ομόνοια, παραγωγική συνεργασία και με μοναδικό στόχο την πρόοδο του αθλητισμού στην περιοχή μας. Η συνεισφορά του κ. Βασίλη Τσιγάρα στη συλλογική μας προσπάθεια ήταν και παραμένει πολύ σημαντική. Να μη λησμονεί κανείς ότι, σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε τόσο από τη μεγάλη καταστροφή λόγω της θεομηνίας Daniel όσο και από μια πρωτόγνωρη διοικητική αναταραχή, η ανάληψη της προεδρίας της ΚΑΕ από εκείνον ήταν καθοριστική για το παρόν και το μέλλον του Οργανισμού.

Η προσπάθεια στοχοποίησής του, με αποσπασματική προβολή μιας φράσης μέσα από μια μακροσκελή τοποθέτηση, η οποία αφορούσε αποκλειστικά θέματα διοικητικής λειτουργίας και επ’ ουδενί την αθλητική παρουσία, δεν αγγίζει όσους συνεργαζόμαστε μαζί του και δεν μπορεί στο ελάχιστο να σκιάσει τη διαρκή και πολύτιμη προσφορά του στην ομάδα.

Επανειλημμένα, ο Α.Σ. Καρδίτσας έχει αναδείξει με κάθε μέσο την αθλητική πορεία και την προσφορά του κ. Ιωάννη Μπουρούση στον σύλλογό μας. Σε ό,τι αφορά, ωστόσο, τη συμμετοχή του στη διοίκηση της Α.Σ. Καρδίτσας ΚΑΕ, πληροφορούμε το φίλαθλο κοινό της πόλης μας πως, σε χρόνο που θα επιλέξουμε, θα παρουσιάσουμε με κάθε λεπτομέρεια όλα τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ γεγονότα που τη συνθέτουν.

Ο Α.Σ.Κ. εκπροσωπεί με υπερηφάνεια την περιοχή μας στο υψηλότερο επίπεδο, βρίσκεται πέρα και πάνω από κάθε πρόσωπο και ανήκει μόνο στην Καρδίτσα.

Το Δ.Σ. της Α.Σ. Καρδίτσας ΚΑΕ»