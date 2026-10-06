Ρόμπινσον Ερλ: «Να παίξουμε με περισσότερη ενέργεια»

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον αναφέρθηκε σε πράγματα που οφείλει να βελτιώσει ο Άρης στο παιχνίδι του ενόψει του αγώνα (7/10) με την Μπούργος στο Nick Galis Hall.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν ίσως ο μοναδικός που διασώθηκε από το «ναυάγιο» του Άρη στην Καρδίτσα και στη σημερινή (6/10) media day της ΚΑΕ Άρης ρωτήθηκε για τα λόγια του προπονητή του μετά το παιχνίδι αλλά και κατά πόσο άγγιξαν τους ίδιους τους παίκτες. «Δεν θέλαμε κάτι τέτοιο, αλλά είναι μία ευκαιρία να μάθουμε πράγματα. Θέλουμε να συνεχίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Είμαστε ακόμα καινούργια ομάδα. Είναι δεδομένο ότι δεν εμφανιστήκαμε καλά στην Καρδίτσα. Δεν ήταν η εικόνα μας όπως στην προετοιμασία, αλλά στο τέλος μετράνε τα επίσημα ματς. Πρέπει να δούμε ως μάθημα και να δουλέψουμε», είπε και ρωτήθηκε για το sold out στο Αλεξάνδρειο ενόψει της αναμέτρησης με την ισπανική ομάδα.

«Είναι κάτι που περιμένω. Θα είναι μία μεγάλη ευκαιρία για εμάς να παίξουμε με πάθος και ενέργεια για τους οπαδούς μας. Ανυπομονώ για το παιχνίδι και την ατμόσφαιρα. Θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο μας περήφανο. Ο Άρης είχε μία θρυλική ομάδα στο παρελθόν και θέλουμε να τον επαναφέρουμε σε αυτά τα επίπεδα», απάντησε και ρωτήθηκε για το αγωνιστικό σκέλος. «Πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη ενέργεια από εκείνη που είχαμε στην Καρδίτσα. Είναι δύσκολο να συγκρίνουμε δύο ματς. Έχουμε ταλέντο. Να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Δουλεύουμε αρκετά. Δεν κοιτάμε τα αρνητικά αποτελέσματα. Προχωράμε και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σπουδαία πράγματα».

Σχετικά με τη δική του αγωνιστική σταθερότητα, απάντησε ότι… «είναι σημαντικό είναι να ελέγχω πνευματικά τον εαυτό μου. Με βοηθάει να μένω ήρεμος, να παίρνω τις σωστές αποφάσεις, ελέγχοντας τις αναπνοές μου. Δεν κοιτάω μακριά. Παραμένω στη στιγμή, στο κάθε παιχνίδι και στον κάθε αντίπαλο. Προσπαθώ να είμαι η καλύτερη έκδοση του εαυτού μου».