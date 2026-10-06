To Gazzetta κάνει μια βουτιά στο παρελθόν και θυμάται το πρώτο τρίποντο που σημειώθηκε ποτέ στην ιστορία της Α1 στις 6 Οκτωβρίου 1984 και πιο συγκεκριμένα σε παιχνίδι Πανιωνίου-ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη. Και μάλιστα είχε γίνει και... λάθος.

Γυρίζουμε 42 χρόνια πίσω. Και πιο συγκεκριμένα στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α1 στο πάλαι ποτέ (πλέον) κλειστό της οδού Αρτάκης στη Νέα Σμύρνη. Γηπεδούχος ο Πανιώνιος. Απέναντί του ο ΠΑΟΚ του Κροάτη τεχνικού Γιόζιπ Τζέρτζια.

Από το πρόγραμμα της πρεμιέρας, αυτό ήταν και το καλύτερο ματς της αγωνιστικής, το οποίο (λόγω τηλεοπτικής μετάδοσης) είχε προγραμματιστεί νωρίτερα από τα υπόλοιπα ματς της πρεμιέρας και δη στις 5 το απόγευμα. Οπότε οτιδήποτε συνέβαινε σ΄εκείνο το παιχνίδι θα είχε προηγηθεί από τα επόμενα που θα ακολουθούσαν.

Το μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει της έναρξης της σεζόν 1984-85 είχε να κάνει με την νέα καινοτομία στους κανονισμούς αλά... ΝΒΑ και πιο συγκεκριμένα την καθιέρωση του τριπόντου για πρώτη φορά στα ελληνικά γήπεδα. Το καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη είχε λανσάρει για πρώτη φορά το τρίποντο στην έναρξη της σεζόν 1979-80, με τον Κρις Φορντ των Μπόστον Σέλτικς να είχε τα... πρωτεία ως του πρώτου παίκτη που βρήκε στόχο σε προσπάθεια τριών πόντων. Fun Fact: Σ' εκείνο το ματς (Σέλτικς-Μπλέιζερς 114-106) είχε κάνει ντεμπούτο στο ΝΒΑ ένας από τους καλύτερους σουτέρ στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ, ο Λάρι Μπερντ. Όμως δεν είχε ευστοχήσει σε τρίποντο!

Τι το περίεργο, όμως, είχε συμβεί το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου 1984 στη Νέα Σμύρνη; Σίγουρα κανείς δεν περίμενε ότι εκείνος που θα ευστοχούσε στο πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ δεν θα έβλεπε ποτέ κυκλωμένο το νούμερό του στο φύλλο αγώνα!

Ποιος ήταν αυτός; Ο Νίκος Σταυρόπουλος ο οποίος είχε στείλει τη μπάλα στο καλάθι του Πανιωνίου για πρώτη φορά έξω από τη γραμμή των -τότε- 6.25 μέτρων! Ο «Μάτζικ» διαμόρφωνε το 22-8 για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, αλλά η γραμματεία είχε χρεώσει το πρώτο τρίποντο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ στον... Μάνθο Κατσούλη!

Φυσικά όλοι είχαν δει ότι ο Σταυρόπουλος ήταν εκείνος που είχε ευστοχήσει στο τρίποντο και παρά το γεγονός ότι από το επίσημο φύλλο αγώνα προέκυπτε ότι είχε 22 πόντους με δύο τρίποντα. Όλα τα Μέσα της εποχής ανέφεραν ότι ο παίκτης του ΠΑΟΚ είχε 25 πόντους με τρία τρίποντα. Το άλλο τρίποντο του αγώνα είχε σημειώσει Νίκος Λινάρδος για λογαριασμό του Πανιωνίου. Για την... ιστορία ο «δικέφαλος» είχε φύγει με τη νίκη από το κλειστό της οδού Αρτάκης με σκορ 80-61.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι εκείνος που την ίδια μέρα είχε ευστοχήσει στα περισσότερα τρίποντα αγωνιζόταν στον Σπόρτιγκ και πιο συγκεκριμένα στην -τότε- αναμέτρηση της πρεμιέρας απέναντι στον Παναθηναϊκό στο κλειστό των Πατησίων. Ο λόγος για τον Κώστα Ζακυνθινό ο οποίος είχε μετρήσει 5/7 τρίποντα ωστόσο η ομάδα του είχε γνωρίσει την ήττα από το «τριφύλλι» με 85-74. Ένα χαρακτηριστικό της εμφάνισης του τριπόντου και το οποίο δεν είχαν συνηθίσει έως τότε, ήταν ότι οι «πράσινοι» είχαν επιχειρήσει μόλις τρία τρίποντα σε όλο το ματς και είχε ευστοχήσει σ' ένα από αυτά ο Μέμος Ιωάννου.

Βέβαια όσον αφορά το ελληνικό ενδιαφέρον, άλλος ήταν εκείνος που είχε ευστοχήσει για πρώτη φορά σε σουτ τριών πόντων! Ο λόγος για τον Γιώργο Καλαφατάκη, o οποίος είχε βρει στόχο έξω από την περίμετρο σε αγώνα Ιωνικού Νικαίας-Χάποελ Χάιφα για το κύπελλο Κόρατς τρεις μέρες νωρίτερα.

Αρκετά χρόνια αργότερα ο Νίκος Σταυρόπουλος είχε ανακαλέσει μνήμες από τον Οκτώβριο του 1984, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε εκείνο το ματς ο Κώστας Μίσσας του Πανιώνιου είχε νωρίτερα επιχειρήσει χωρίς επιτυχία δύο ή τρεις φορές να σουτάρει έξω από τα 6,25 μέτρα, που ήταν η απόσταση τότε. Εγώ στην πρώτη προσπάθεια που έκανα ευστόχησα. Ήμουν σε καλή μέρα και είχα ευστοχήσει σε ακόμη δύο προσπάθειες για τρίποντο στον αγώνα. Ασφαλώς εκείνη την στιγμή δεν είχα συνειδητοποιήσει, ούτε είχα στο μυαλό μου ότι γραφόταν ιστορία. Θυμάμαι, όμως, ότι όταν επιστρέψαμε στην Θεσσαλονίκη οι φίλοι μου, που είχαν παρακολουθήσει την αναμέτρηση από την τηλεόραση, μου έλεγαν ότι είδαμε ότι πέτυχες τρία τρίποντα. Ήταν κάτι καινούργιο για το παιχνίδι τότε και τους είχε κάνει εντύπωση».

Και συνέχισε: «Η εισαγωγή του τρίποντου ήταν μια επανάσταση. Μαζί με την μείωση του χρόνου της επίθεσης στα 24’’ ήταν οι μεγαλύτερες αλλαγές στο παιχνίδι τις τελευταίες δεκαετίες. Άλλαξαν εντελώς την μορφή του μπάσκετ. Με το τρίποντο οι άμυνες «άνοιξαν» και έγιναν πιο επιθετικές. Πριν το τρίποντο ήταν «κλειστές» με τον ψηλό παίκτη να βρίσκεται κάτω από το καλάθι για να προστατέψει κυρίως από το σουτ μέσα από την ρακέτα. Οι παίκτες, επίσης, άρχισαν να εξασκούνται στην προπόνηση στο μακρινό σουτ και κυρίως να προσέχουν να βρίσκονται έξω από την γραμμή όταν επιχειρούσαν σουτ από μακριά. Οι προπονητές μας έλεγαν ότι από την στιγμή που σουτάρεις από μακριά είναι κρίμα να το κάνεις πατώντας την γραμμή. Άλλαξε όλη η διαδικασία της προπόνησης και η στρατηγική και η δομή του αθλήματος».

Το φύλλο αγώνα από εκείνο το ματς

Διαιτητές: Ρήγας, Μούστος.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Δενδρινός): Χριστοδούλου 10, Γάσπαρης 10, Καραμανώλης 4, Μίσσας 15, Λινάρδος 7 (1), Φωσσές 13, Μαγγίνας 2.

ΠΑΟΚ (Τζέρτζια): Πολίτης 4, Σταυρόπουλος 25 (3), Κατσούλης 24, Καλπάκης 2, Σακελλαρίου, Μπακόπουλος 8, Φασουλάς 11, Αλεξανδρής 6.