O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε τη Μπόσνα (20:30) για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Eurocup, σε ένα γήπεδο που έχει τη δική του ιστορία από τον πόλεμο της Βοσνίας.

Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν 31 χρόνια, από τότε που ο πόλεμος της Βοσνίας, έλαβε τέλος, αλλά οι πληγές που έχουν μείνει από τότε, χρειάζονται πολύ περισσότερα χρόνια για να κλείσουν και ίσως να μην κλείνουν και ποτέ...

Το αποψινό παιχνίδι θα διεξαχθεί στη «Zetra Arena», γνωστή και ως «Juan Antonio Samaranch Olympic Hall», η οποία χρησιμοποιείται για διάφορες εκδηλώσεις αθλητικές και μη, η οποία για αγώνες μπάσκετ, φτάνει σε χωρητικότητα μέχρι και τις 12.000 θέσεις.

Η ιστορία του πολέμου όμως, που κρύβει από πίσω του, το συγκεκριμένο γήπεδο, είναι κάτι που δείχνει που μπορεί να φτάσει, δυστυχώς, ο άνθρωπος.

Κατά τους βομβαρδισμούς από σερβικές δυνάμεις τον Μάιο του 1992, το γήπεδο υπέστη σοβαρές ζημιές, με τους εσωτερικούς του χώρους (υπόγεια αλλά και η κεντρική σάλα), να χρησιμοποιούνται ως νεκροτομείο! Μάλιστα, τα ξύλινα καθίσματα που είχε τότε, είχαν χρησιμοποιηθεί ως υλικό για να κατασκευαστούν φέρετρα για τους αμάχους που είχαν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο...

Πάντως, μετά το τέλος του πολέμου, παρά τις σοβαρές που είχε υποστεί το κτίριο, τα θεμέλια του παράμεναν σταθερά και τον Σεπτέμβριο του 1997, ξεκίνησε ανακατασκευή, με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να συνεισφέρει 11.5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το συνολικό κόστος μετά το τέλος των εργασιών, δύο χρόνια μετά, είχε υπολογιστεί περίπου στα 16.5 εκατομμύρια ευρώ.