Το NBA βάζει τελεσίγραφο στη EuroLeague, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία των δύο κορυφαίων πρωταθλημάτων, σύμφωνα με την «Gazzetta Dello Sport»

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Κόμο, εκεί που διεξάγεται το συνέδριο της EuroLeague, με όλους του μεγαλομέτοχους των ομάδων.

Το πιο... καυτό που θα συζητηθεί είναι η πιθανή συνεργασία της EuroLeague με το NBA. Σύμφωνα με το «Gazzetta dello sport», το NBA έχει βάλει τελεσίγραφο στη EuroLeague, προκειμένου να συνεργαστούν οι δύο πλευρές.

Συγκεκριμένα το NBA, έχει καταθέσει πρόταση στη EuroLeague να παραμείνει η διοργάνωση με τη μορφή που είναι σήμερα και να μην αλλάξει, αυξάνοντας τις ομάδες σε 24 και μετατροπή τους σε franchises.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως η αμερικάνικη λίγκα έχει βάλει διορία μέχρι σήμερα (06/10) για την απάντηση της EuroLeague.

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ και τον Άρη τους συμφέρει, η EuroLeague να μην αποδεχτεί την πρόταση του NBA, καθώς αμφότεροι έχουν θέλουν να συμμετάσχουν στη EuroLeague ως franchise.

Οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι η πλειοψηφία των ομάδων δεν θέλει να χαλάσει το αρραγές (και προσεχώς διευρυνόμενο) μέτωπο της Euroleague, σε ένα momentum που η λίγκα αναπτύσσεται, γιγαντώνεται και εξασφαλίζει ολοένα και περισσότερα έσοδα.