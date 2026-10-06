Κούβαρης στο «Gazz Floor by Novibet»: «Έτοιμος για ντεμπούτο ο Φαλ, αυτοί είναι οι τραυματισμοί που τον ταλαιπώρησαν στην καριέρα του»

Ο Μουστάφα Φαλ αναμένεται να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της Euroleague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (08/10, 21:15) και το «Gazz Floor by Novibet» παρέθεσε τους τραυματισμούς που ταλαιπώρησαν τον Γάλλο σέντερ στην καριέρα του.

Ένα ακόμα σημαντικό όπλο ετοιμάζεται να βάλει στην «πράσινη» φαρέτρα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Όπως είχε αναφερθεί στο «Gazz Floor by Novibet» το πρωί της Δευτέρας (05/10), ο Μουστάφα Φαλ ετοιμάζεται για το δικό του ντεμπούτο με τα «πράσινα» καθώς έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τον τελευταίο μήνα.

Ο Γάλλος σέντερ έχει ξεκινήσει προπονήσεις και θα φανεί έως και αύριο εάν είναι και στο 100% αγωνιστικά έτοιμος προκειμένου να τεθεί στην διάθεση του Σέρβου προπονητή. Κάτι που φαντάζει και ως το πιθανότερο σενάριο για τον Μουστάφα Φαλ μετά την θλάση στον οπίσθιο μηριαίο που είχε υποστεί στις αρχές του προηγούμενου μήνα.

Στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» της Τρίτης (06/10), αναφέρθηκαν και οι τραυματισμοί που είχε ο παίκτης του Παναθηναϊκού καθ΄όλη τη διάρκεια της καριέρας του, με σοβαρότερο εκείνον που είχε υποστεί στο T-Center τον Ιούνιο του 2025 με αποτέλεσμα να μείνει 10 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Οι τραυματισμοί στην καριέρα του Φαλ