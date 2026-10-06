Κούβαρης στο «Gazz Floor by Novibet»: «Έτοιμος για ντεμπούτο ο Φαλ, αυτοί είναι οι τραυματισμοί που τον ταλαιπώρησαν στην καριέρα του»
Ένα ακόμα σημαντικό όπλο ετοιμάζεται να βάλει στην «πράσινη» φαρέτρα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Όπως είχε αναφερθεί στο «Gazz Floor by Novibet» το πρωί της Δευτέρας (05/10), ο Μουστάφα Φαλ ετοιμάζεται για το δικό του ντεμπούτο με τα «πράσινα» καθώς έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τον τελευταίο μήνα.
Ο Γάλλος σέντερ έχει ξεκινήσει προπονήσεις και θα φανεί έως και αύριο εάν είναι και στο 100% αγωνιστικά έτοιμος προκειμένου να τεθεί στην διάθεση του Σέρβου προπονητή. Κάτι που φαντάζει και ως το πιθανότερο σενάριο για τον Μουστάφα Φαλ μετά την θλάση στον οπίσθιο μηριαίο που είχε υποστεί στις αρχές του προηγούμενου μήνα.
Στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» της Τρίτης (06/10), αναφέρθηκαν και οι τραυματισμοί που είχε ο παίκτης του Παναθηναϊκού καθ΄όλη τη διάρκεια της καριέρας του, με σοβαρότερο εκείνον που είχε υποστεί στο T-Center τον Ιούνιο του 2025 με αποτέλεσμα να μείνει 10 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.
Οι τραυματισμοί στην καριέρα του Φαλ
|Περίοδος
|Τραυματισμός
|Διάρκεια απουσίας
|Ομάδα
|Νοέμβριος 2018
|Αθλητική κήλη
|3 μήνες
|Λοκομοτίβ Κουμπάν
|Αύγουστος 2022
|Θλάση οπίσθιου μηριαίου
|3 εβδομάδες
|Εθνική Γαλλίας
|Μάιος 2024
|Κάταγμα κόπωσης 4ου μεταταρσίου αριστερού ποδιού
|4 μήνες
|Ολυμπιακός
|Δεκέμβριος 2024
|Οστεοχόνδρινη βλάβη δεξιού γόνατος
|3 εβδομάδες
|Ολυμπιακός
|Δεκέμβριος 2024
|Θλάση στον προσαγωγό
|2 εβδομάδες
|Ολυμπιακός
|Απρίλιος 2025
|Τενοντίτιδα
|2 εβδομάδες
|Ολυμπιακός
|Ιούνιος 2025
|Ρήξη τένοντα επιγονατίδας αριστερού γόνατος
|10 μήνες
|Ολυμπιακός
|Σεπτέμβριος 2026
|Θλάση οπίσθιου μηριαίου
|1 μήνας
|Παναθηναϊκός
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