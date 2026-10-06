Δεν χρειάστηκαν παραπάνω από 277 δευτερόλεπτα για να πιαστούν στα... χέρια οι Ντίλον Μπρουκς και Τζον Κόλινς στο πρώτο παιχνίδι τους στην pre-season της NBA.

Στο πρώτο παιχνίδι της pre-season του NBA, μεταξύ των Σανς με τους Πίστονς, οι Ντίλον Μπρουκς και Τζον Κόλινς πιάστηκαν στα.. χέρια.

Συγκεκριμένα, έπειτα από 277 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση, ένα φάουλ του Μπρουκς πάνω στον αντίπαλό του, κατά τη διάρκεια της διεκδίκησης ενός ριμπάουντ, ήταν αρκετό για να ανάψει η... φωτιά.

Οι παίκτες πιάστηκαν στα.. χέρια, ωστόσο δεν ξέφυγαν τα πράγματα με τους συμπαίκτες τους να τους χωρίζουν.

Δείτε τη φάση: