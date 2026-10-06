Φίσακ: «Αντιμετωπίζουμε τον Άρη που προορίζεται για την Ευρωλίγκα»

Ο προπονητής της Μπούργκος, Πόρφι Φίσακ, φρόντισε να βάλει ψηλά τον πήχη του επιπέδου δυσκολίας της ομάδας του ενόψει του αγώνα (7/10, 20:00) με τον Άρη.

Στον πρώτο εντός έδρας αγώνα της χρονιάς – ο οποίος μάλιστα είναι sold out και θα διεξαχθεί παρόντων των Νίκου Γκάλη, Ρίτσαρντ Σιάο – ο Άρης θα υποδεχθεί στην ισπανική Μπούργκος και ο προπονητής της δεν χρειάστηκε να πει πολλά για να αξιολογήσει το επίπεδο δυσκολίας του αγώνα. «Ο αντίπαλός μας προορίζεται για την Ευρωλίγκα», είναι η δήλωση του Πόρφι Φίσακ που ξεχωρίζει. «Το Eurocup είναι διαφορετικό Πρωτάθλημα. Υπάρχουν ομάδες που είναι επιπέδου Ευρωλίγκα και (ο Άρης) είναι μία από αυτές. Έχει φιλοδοξίες, φήμη, και ρόστερ… προορίζεται να παίξει στην Ευρωλίγκα πολύ σύντονα ή αργότερα».

Ο 61χρονος τεχνικός αξιολόγησε το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ. «Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έκανε ένα βήμα προς τα εμπρός. Με το σύστημα φορολόγησης προσέλκυσαν παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου αλλά και προπονητές. Δεν είναι μόνο οι ομάδες που ακούμε συνεχώς. Είναι ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και η Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά ένα θρυλικό μέρος. Αν εκεί παίζεις καλό μπάσκετ, είναι αμαρτία»!

Ο Φίσακ επιβεβαίωσε τη διαθεσιμότητα του Κοπρίβιτσα ο οποίος αγωνίστηκε εξάλλου στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του στη Γέιδα. «Είμαι εντυπωσιασμένος από τον βαθμό ωριμότητας που δείχνουμε στη διάρκεια των αγώνων. Κερδίζοντας αγώνας υψηλού επιπέδου όπως αυτός με την Τσεντεβίτα είναι σπουδαίο. Πρέπει να παίξεις καλά σε όλο το παιχνίδι, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και με τον Άρη καθώς… κάθε στάση, θα έχει κόστος απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει παίκτες όπως ο Μοκόκα, ο Ρόμπινσον Ερλ, ο Μόργκαν και ο Μήτρου Λονγκ».