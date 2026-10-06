O ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την πρωινή του προπόνηση στη Zetra Arena εν όψει της αναμέτρησης με την Μπόσνα Σαράγεβο.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη για να αντιμετωπίσει απόψε (06/10, 20:30) την Μπόσνα Σαράγεβο στη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θέλει να κάνει το 2/2 και να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου. Το πρωί της Τρίτης (06/10), ο Δικέφαλος του Βορρά πραγματοποίησε την πρωινή του προπόνηση στη Zetra Arena, με το καθιερωμένο «Ζντο» να ξεχωρίζει μετά τη συγκέντρωση των παικτών με τον Ιταλό τεχνικό.

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