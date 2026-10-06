ΠΑΟΚ: Πρωινή προπόνηση για τους Θεσσαλονικείς στη «Zetra Arena»
Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη για να αντιμετωπίσει απόψε (06/10, 20:30) την Μπόσνα Σαράγεβο στη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup.
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θέλει να κάνει το 2/2 και να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου. Το πρωί της Τρίτης (06/10), ο Δικέφαλος του Βορρά πραγματοποίησε την πρωινή του προπόνηση στη Zetra Arena, με το καθιερωμένο «Ζντο» να ξεχωρίζει μετά τη συγκέντρωση των παικτών με τον Ιταλό τεχνικό.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
⚫⚪🏀Η προπόνηση του ΠΑΟΚ στη Zetra Arena! https://t.co/fNVlUl8px9— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 6, 2026
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