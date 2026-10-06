EuroLeague: Το video από τη συνάντηση των μετόχων
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων των 13 μετόχων της EuroLeague στο Κόμο το μεσημέρι της Τρίτης (06/10).
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η επόμενη ημέρα της EuroLeague, με τους συλλόγους να λαμβάνουν ενημέρωση για τη διαδικασία που θα οδηγήσει στη μετάβαση στο μοντέλο των franchises. Παρά την ενημέρωση, πάντως, δεν υπήρξε κάποια οριστική εξέλιξη αναφορικά με την επέκταση της διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα, παραμένει σε εκκρεμότητα η επιλογή των τεσσάρων νέων ομάδων που θα προστεθούν στη EuroLeague, όταν αυτή περάσει από τις 20 στις 24 συμμετοχές. Να σημειωθεί ότι από τη συνάντηση απουσίαζε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
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