Η Παρί Μπασκετ εδώ και έναν χρόνο, μέσω της επενδυτικής τράπεζας Evercore, τις επιλογές για διεύρυνση της μετοχικής της σύνθεσης, με τις πληροφορίες από τη Γαλλία να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αλλαγής ιδιοκτησίας.

Νέα δεδομένα φαίνεται πως διαμορφώνονται γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Παρί, καθώς το γαλλικό κλαμπ εξετάζει εδώ και περίπου έναν χρόνο τις δυνατότητες διεύρυνσης της μετοχικής του σύνθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν από την «Equipe», η Παρί έχει αναθέσει στην επενδυτική τράπεζα Evercore την αναζήτηση και αξιολόγηση πιθανών ευκαιριών για την είσοδο νέων μετόχων στον σύλλογο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, ωστόσο, έχει ανοίξει τη συζήτηση και για ένα διαφορετικό ενδεχόμενο. Δεν αποκλείεται η έρευνα που πραγματοποιείται στην αγορά να συνδέεται και με το ενδεχόμενο μιας συνολικής αλλαγής ιδιοκτησίας, με την Παρί να εξετάζει δηλαδή ακόμη και την πιθανότητα πώλησης του συλλόγου.

Το θέμα έχει αρχίσει να συζητείται έντονα τους τελευταίους μήνες και έρχεται στο προσκήνιο την ώρα που οι ισχυροί άνδρες της EuroLeague βρίσκονται στη λίμνη Κόμο, όπου εξετάζουν ζητήματα που αφορούν το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση για διαδικασία πώλησης. Η παρουσία της Evercore στην υπόθεση δείχνει, πάντως, ότι η Παρί διερευνά ενεργά τις επιλογές της αναφορικά με τη μετοχική της σύνθεση και την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

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