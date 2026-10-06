Ραμαντάνης στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε έναν αντι-Πίτερς, αλλά παίκτη που παίζει στη θέση του Πίτερς»

Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης μίλησε στο Gazz Floor by Novibet (06/10), σχετικά με τον Εμπάι Εντιάι και πως ο Ολυμπιακός, δεν ήθελε έναν αντί-Πίτερς.

Στο Gazz Floor by Novibet της Τρίτης (06/10), μίλησε ο Παναγιώτης Ραμαντάνης, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Ενα από τα πράγματα στα οποία αναφέρθηκε σχετικά με τους «ερυθρόλευκους», είχαν να κάνουν με τον Εμπάι Εντιάι.

Ο Σενεγαλέζος έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα στις πρώτες του εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό. Στην αρχή δεν υπήρχε ενθουσιασμός από τον κόσμο για αυτή την κίνηση, σε μία θέση που μέχρι πρότινος ήταν ο Αλεκ Πίτερς, όμως πλέον ο Εντιάι, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Ο Ραμαντάνης, ξεκαθάρισε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του, δεν θέλανε έναν αντί-Πίτερς, αλλά έναν παίκτη που παίζει στη θέση του Πίτερς. Τα στοιχεία του Εντιάι είναι διαφορετικά, δεν είναι χαρισματικός σουτέρ, αλλά είναι πολύ αθλητικός, εξαιρετικός στην άμυνα και απέδειξε ότι μπορεί και να σκοράρει με άνεση.