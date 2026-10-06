EuroLeague: Η επίσημη θέση της διοργανώτριας αρχής μετά τη συνάντηση των μετόχων στο Κόμο
Η συνάντηση των εκπροσώπων των 13 μετόχων της EuroLeague στο Κόμο ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (6/10), με την ευρωπαϊκή λίγκα να ενημερώνει για τα βασικά σημεία που τέθηκαν επί τάπητος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ομάδες ενημερώθηκαν για το πλάνο μετάβασης στο μοντέλο των franchises, ενώ ο CEO της EuroLeague Basketball, Τσους Μπουένο, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στην πρόοδο που έχουν σημειώσει οι σύλλογοι. Ωστόσο, το ζήτημα που αφορά την επόμενη μεγάλη αλλαγή στη διοργάνωση παραμένει ανοιχτό. Συγκεκριμένα, δεν υπήρξε απόφαση για τις τέσσερις ομάδες που θα προστεθούν στη EuroLeague, όταν αυτή αυξηθεί από τις 20 στις 24 συμμετοχές την επόμενη σεζόν.
Η ανακοίνωση
«Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων της ECA συμφώνησαν σε σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις.
Οι μέτοχοι-σύλλογοι της Ένωσης Εμπορικών Περιουσιακών Στοιχείων της Ευρωλίγκας (ECA) συναντήθηκαν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας, προκειμένου να συζητήσουν και να συμφωνήσουν σε σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της κοινής τους ιδιοκτησίας.
Ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στο έργο που έχουν επιτελέσει οι σύλλογοι τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή ανάπτυξη, ενδιαφέρον και δυναμική για το ευρωπαϊκό διασυλλογικό μπάσκετ.
Η συνάντηση συνεχίστηκε με παρουσίαση από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο, ο οποίος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τον εγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό και το δεκαετές επιχειρηματικό πλάνο, καθώς και για τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η προτεινόμενη μετατροπή των υφιστάμενων δεκαετών αδειών που κατέχουν οι δεκατρείς μέτοχοι-σύλλογοι σε μόνιμες θέσεις συμμετοχής, καθώς και οι δυνατότητες επέκτασης που προκύπτουν από πολλαπλές δεσμευτικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί από κορυφαίους επαγγελματικούς συλλόγους.
Μετατροπή των αδειών σε μόνιμες θέσεις συμμετοχής
Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων που συμμετείχαν στη συνάντηση συμφώνησαν να προχωρήσει η διαδικασία μετατροπής των υφιστάμενων δεκαετών αδειών σε μόνιμες θέσεις συμμετοχής για τους δεκατρείς μετόχους-συλλόγους της ECA:
Αναντολού Εφές Κωνσταντινούπολης
Μπασκόνια Βιτόρια-Γκαστέις
ΤΣΣΚΑ Μόσχας
Αρμάνι Ολίμπια Μιλάνου
Μπαρτσελόνα
Μπάγερν Μονάχου
Φενέρμπαχτσε Κωνσταντινούπολης
LDLC ASVEL Βιλερμπάν
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Ολυμπιακός Πειραιώς
Παναθηναϊκός Αθηνών
Ρεάλ Μαδρίτης
Ζαλγκίρις Κάουνας
Επέκταση των μόνιμων θέσεων συμμετοχής
Οι σύλλογοι συμφώνησαν να συνεχιστεί η διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των μόνιμων θέσεων συμμετοχής.
Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει την τελική του εισήγηση προς έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες».
ECA Club owners agree on key strategic decisions Euroleague Commercial Assets (ECA) Shareholder Clubs met on Tuesday, October 6, in Cernobbio, Italy, to discuss and align on key strategic decisions regarding the future of their collective property. Euroleague Basketball President Dejan Bodiroga welcomed the attendees and highlighted the work carried out by the clubs over the past decades, which has driven unprecedented growth, interest and momentum for European club basketball. The meeting continued with a presentation by Euroleague Basketball CEO Chus Bueno, who provided an update on the progress made against the approved strategic roadmap and the 10-year business plan, as well as on key strategic priorities. These included the proposed conversion of the current 10-year licenses held by the thirteen shareholder clubs into franchises, and expansion opportunities arising from multiple binding offers received from leading professional clubs. - Franchise Transformation The attending club owners agreed to move forward with the process of converting the current 10-year licenses into franchises for the thirteen ECA shareholder clubs: Anadolu Efes Istanbul, Baskonia Vitoria-Gasteiz, CSKA Moscow, Armani Olimpia Milan, FC Barcelona, FC Bayern Munich, Fenerbahce Istanbul, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos Athens, Real Madrid and Zalgiris Kaunas. - Franchise Expansion The clubs agreed to continue the process to expand the number of franchises. Club owners appointed the Board of Directors to continue with the review process and present a final recommendation for approval in the upcoming weeks.— EuroLeague (@EuroLeague) October 6, 2026
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