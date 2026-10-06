Όσα διαδραματίστηκαν στο Κόμο και στη συγκέντρωση των μετόχων της Euroleague ουσιαστικά επιβεβαίωσαν την «αίσθηση» που είχαν στην ΚΑΕ Άρης επί της κατάστασης που επικρατεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η επικοινωνιακή πολιτική της ΚΑΕ Άρης δεν αλλάζει ούτε κατ’ ελάχιστο, συνεπώς, δεν αναμένεται καμία επίσημη αντίδραση από τους «κίτρινους» έπειτα απ’ όλα όσα αναφέρθηκαν στη συγκέντρωση των μετόχων της Euroleague στο Κόμο. Είτε αυτά αφορούν την πρόταση εξαγοράς της διοργάνωσης από το ΝΒΑ – ανεξαρτήτως των δύο τάσεων που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης – είτε τη λήψη οριστικών αποφάσεων για τη δημιουργία franchise’s ή ακόμη και το ενδεχόμενο παροχής wild card για την ερχόμενη σεζόν.

Στον Άρη, λίγο πολύ, είχαν υποψιαστεί ότι η λήψη οριστικών αποφάσεων είχε μεταφερθεί για το επόμενο διάστημα. Οι «κίτρινοι» έχουν καταθέσει δεσμευτική πρόταση για τη δημιουργία franchise, ξέρουν το σύνολο των διαδικασιών που ακολουθείται κι αυτό που έγινε σήμερα ουσιαστικά επιβεβαίωσε την αίσθησή τους. Δηλαδή, ότι η επέκταση της Euroleague παραμένει μεν σε πρώτο πλάνο αλλά ότι η οριστική επιλογή των ομάδων στις οποίες θα δοθεί το «χρίσμα» θα γίνει στο επόμενο διάστημα.

Προφανώς στον Άρη δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο νέας επιστροφής του ΝΒΑ για την εξαγορά της Euroleague, υπήρξε εξάλλου ένα τραστ ομάδων εντός της τελευταίας, οι οποίες είναι θετικές στην προοπτική συνέχισης των συζητήσεων.