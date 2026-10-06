EuroLeague: Χωρίς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο η αναμνηστική φωτογραφία
Η EuroLeague μέσω επίσημης ανακοίνωσης έκανε γνωστή τη θέση της από το συνέδριο που ολοκληρώθηκε μεταξύ των μετόχων των ομάδων.
Οι μέτοχοι των ομάδων της διοργάνωσης έβγαλαν την αναμνηστική φωτογραφία από τη συνάντηση, στην οποία έλειπε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Οι «πράσινοι» εκπροσωπήθηκαν από τον πρόεδρο, Βασίλη Παρθενόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γιώργο Αθανασίου και την νομική σύμβουλό τους, Μαργαρίτα Θάνου. Από την πλευρά των πρωταθλητών Ευρώπης, το παρών - πέραν των ιδιοκτητών της ομάδας - έδωσαν ο αντιπρόεδρος, Γιώργος Σκινδήλιας και ο γενικός διευθυντής, Νίκος Λεπενιώτης.
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