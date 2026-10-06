Ένα μεγαλοπρεπές ομόφωνο «όχι» ήταν η απάντηση της EuroLeague στο NBA, η οποία ελήφθη πριν από λίγο στη συνεδρίαση των 13 μετόχων της στο Κόμο. Δεν μπήκε στην συνεδρίαση ο Γιαννακόπουλος.

Η πλειοψηφία των ομάδων χαρακτήρισε την πρόταση του NBA ως αποικιοκρατική (οι ομάδες την είχαν λάβει εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα), ενώ μια μικρή μειοψηφία πρότεινε τη συνέχιση των συζητήσεων μέσω μιας διαπραγμάτευσης (Ρεάλ, Φενέρμπαχτσέ και Παναθηναϊκός), που θα προκαλούσε μια αυξημένη νέα οικονομική προσφορά.

Η ουσία έχει ότι η βάση της απόφασης των ομάδων της EuroLeague, στηρίχτηκε περισσότερο σε κριτήρια που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση του πλάνου επέκτασης που έχει εκπονηθεί εδώ και λίγους μήνες και λιγότερο με τα χρήματα τα οποία έπεσαν στο τραπέζι.

Η συνεδρίαση επιβεβαίωσε την ενότητα και τη συνοχή που χαρακτηρίζει τοn συνεταιρισμό και ουσιαστικά ενίσχυσε το μομέντουμ στο οποίο βρίσκεται η διοργάνωση από εμπορικής και αγωνιστικής πλευράς.

Άλλωστε, όπως αποδείχθηκε και μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, προκρίθηκε η λογική της ταυτόχρονης διεξαγωγής δύο διοργανώσεων (EuroLeague, NBA Europe), ώστε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τώρα, οι δύο πλευρές να μπορέσουν να «μετρηθούν» και να βρουν τους συσχετισμούς που θα ταιριάζουν σε μια ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε, η EuroLeague προχωράει ενωμένη και ισχυρή και ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μόνιμης αδειοδότησης των συλλόγων που θα πάρουν μέρος.

Να σημειωθεί ότι από την κρισιμότατη συνεδρίαση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, απουσίασε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρ' ότι έχει ταξιδέψει στο Κόμο και βρίσκεται στην βίλα που διεξάγεται η συνάντηση κορυφής.

Οι «πράσινοι» εκπροσωπήθηκαν από τον πρόεδρο, Βασίλη Παρθενόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γιώργο Αθανασίου και την νομική σύμβουλό τους, Μαργαρίτα Θάνου. Από την πλευρά των πρωταθλητών Ευρώπης, το παρών - πέραν των ιδιοκτητών της ομάδας - έδωσαν ο αντιπρόεδρος, Γιώργος Σκινδήλιας και ο γενικός διευθυντής, Νίκος Λεπενιώτης.