Ο προπονητής των Νικς, Μάικ Μπράουν, αποθέωσε τους Σίξερς, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι Σίξερς ήταν εξαιρετικοί στο παιχνίδι απέναντι στους Νικς για την pre-season του NBA. Η Φιλαδέλφεια επέβαλε τον ρυθμό της και πήρε με άνεση τη νίκη επί των πρωταθλητών με 120-97.

Ο προπονητής των Νικς, Μάικ Μπράουν, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Σίξερς μετά το παιχνίδι, λέγοντας ότι είναι μία ομάδα γεμάτη All Star παίκτες. Από την άλλη, τόνισε ότι αυτό που κάνει ο ΛεΜπρόν εδώ και 24 χρόνια, δεν είναι... ανθρώπινο.

Ο Μπράουν είπε

«Εννοώ, κοιτάς το ρόστερ τους και βλέπεις: πολλαπλούς All-Star, πολλαπλούς All-Star, πολλαπλούς All-Star, έναν MVP, MVP, MVP. Θυμάμαι ότι παλιά, όταν ήμουν βοηθός του Ποπ, μας είχε πει κάτι για τη διαφορά ανάμεσα στο να έχεις δύο All-Star στην ομάδα σου και στο να έχεις τρεις.

Μας είχε πει: “Χρειαζόμαστε τουλάχιστον τρεις NBA All-Star, και όχι παίκτες που θα γίνουν All-Star μία φορά, αλλά παίκτες που θα είναι σταθερά All-Star, για να κατακτήσουμε ένα πρωτάθλημα”. Αυτό ήταν την εποχή που αντιμετωπίζαμε τον Κόμπι και τον Σακίλ και την ομάδα τους».

Για τους Σίξερς: «Κοιτάς αυτή την ομάδα και έχουν τόσους All-Star — ή παίκτες αυτού του επιπέδου — όσους είχαν τότε στο Μαϊάμι, όταν ο ΛεΜπρόν βρισκόταν εκεί.

Είναι σίγουρα μια πολύ βαθιά ομάδα, μια πολύ ταλαντούχα ομάδα. Ο Νικ Νερς κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι προπονητής επιπέδου πρωταθλητισμού. Σίγουρα θα είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την Ανατολή. Κατά τη γνώμη μου, τα πράγματα έγιναν πλέον πιο δύσκολα για όλους, με την ομάδα που δημιούργησαν εκεί».

Για τον ΛεΜπρόν: «Η 24η σεζόν είναι απίστευτη. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν είναι ανθρώπινο. Ο κόσμος λέει ότι ο Γουεμπανιάμα δεν είναι ανθρώπινος εξαιτίας όσων μπορεί να κάνει για το μέγεθός του. Πρέπει να βάλεις και τον ΛεΜπρόν σε αυτή την κατηγορία, εξαιτίας της ανθεκτικότητάς του και του γεγονότος ότι συνεχίζει να αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο σε αυτή την ηλικία».