Σάκοτα: «Πάντα έχουμε υψηλές φιλοδοξίες και δεν το κρύβουμε»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα εν όψει του πρώτου τεστ της ΑΕΚ στην Ευρώπη κόντρα στη Σαλόν Βίλπας.

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στο Basketball Champions League όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαλόν Bίλπας (7/10, 19:00) στη SUNEL Arena.

Ο προπονητής της Ένωσης, Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε για την πρώτη δοκιμασία της ομάδας του και για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει το ματς.

Αναλυτικά

«Ξεκινάμε τους αγώνες μας στο BCL, όπου πάντα έχουμε υψηλές φιλοδοξίες και δεν το κρύβουμε. Θα επιδιώξουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Για εμάς είναι ο πολύ μεγάλος στόχος, ιδιαίτερα από τη στιγμή που εφέτος υπάρχει και η μεγάλη πρόκληση προς το τέλος της διαδρομής.

Στην παρούσα φάση, όμως, πρέπει να κοιτάμε πιο κοντά. Προέχει να κατακτήσουμε την πρώτη θέση του Ομίλου μας στην κανονική περίοδο. Και αυτή η διαδικασία απαιτεί σοβαρότητα και ταπεινότητα. Εννοείται, πώς πρέπει να έχουμε ενθουσιασμό.

Όπως είναι φυσικό, δεν έχουμε πλήρη εικόνα από τις περισσότερες ομάδες, που αντιμετωπίζουμε. Για τη Σαλόν Βίλπας έχουμε παραπάνω πληροφορίες, διότι συμμετείχε στην προκριματική φάση. Μόνο αμελητέα ποσότητα δεν είναι από τη στιγμή, που άφησε εκτός συνέχειας τρεις ομάδες. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό, που έκανε. Η Σαλόν διαθέτει ένα αξιόλογο ρόστερ, από το οποίο ξεχωρίζουν κυρίως δύο παίκτες, αλλά και ένας «ρούκι», που το μέλλον του ανήκει…

Ξαναλέω λοιπόν… Απαιτείται να δείξουμε απόλυτη προσοχή και το δέοντα σεβασμό στη διοργάνωση».