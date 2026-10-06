Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Athletic», οι Ουίζαρντς δεν είναι διατεθειμένοι να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Άντονι Ντέιβις.

Οι ομάδες του NBA έχουν «πέσει στη μάχη» της pre-season και ετοιμάζονται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι Γουίζαρντς που έχουν προχωρήσει σε πολλές αλλαγές από πέρυσι, θέλουν να... αλλάξουν ρότα και να πραγματοποιήσουν μία καλή σεζόν.

Ένας από τους μεγάλους αστέρες της ομάδας, είναι ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος είχε γίνει τον Φεβρουάριο κάτοικος Ουάσινγκτον μέσω trade, ωστόσο δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού.

Ο «AD» απέκτησε το δικαίωμα το καλοκαίρι να υπογράψει τετραετή επέκταση συμβολαίου με απολαβές που θα αγγίζουν τα 275 εκατ. δολάρια (max contract). Οι Γουίζαρντς βέβαια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Athletic», δεν είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν κάτι τέτοιο με τον Ντέιβις, μέχρι το τέλος της σεζόν, αν και πιθανό μέχρι τότε, να έχει αποχωρήσει από την ομάδα.

Οι «μάγοι» κρατάνε αρνητική στάση, μιας και ο Ντέιβις είναι 33 χρονών και έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς.