Ξανθόπουλος: «Χαρούμενοι που επιστρέψαμε στους ομίλους, γενικότερα το NBA Europe και ο ντόρος που γίνεται βοηθάει και στο πρεστίζ του BCL»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της έναρξης των υποχρεώσεων του Περιστερίου στο Basketball Champions League.

Το Περιστέρι ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στο BCL, αντιμετωπίζοντας σήμερα (06/10, 19:30) την Μπάμπεργκ για την 1η αγωνιστική, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να πραγματοποιεί δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στην επιστροφή της ομάδας του στους ομίλους του BCL, ενώ τοποθετήθηκε και για τη σύνδεση του BCL με το NBA Europe.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

Για τις σκέψεις του πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του BCL:

«Eίμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στους ομίλους του BCL και που η ομάδα του Περιστερίου επέστρεψε στους ομίλους τη διοργάνωσης. Αξίζουν πολλά μπράβο γιατί η πορεία μας στην προηγούμενη σεζόν και οι εμφανίσεις μας κατάφεραν να μας φέρουν σε αυτή τη θέση. Αυτό που σκεφτόμαστε όλοι και προσωπικά επίσης, λίγο πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, είναι ότι από τη στιγμή που είδαμε την κλήρωση, είναι μια τεράστια πρόκληση για την ομάδα μας. Είμαστε σε ένα όμιλο με πάρα πολύ καλές ομάδες και γενικότερα το φετινό BCL είναι αναβαθισμένο και έχουν μπει ομάδες πολύ ποιοτικές».

Για τη σύνδεση του BCL με το ΝΒΑ Europe:

«Γενικότερα το NBA Europe και όλος αυτός ο ντόρος που γίνεται βοηθάει και στο πρεστίζ του BCL αλλά και στο να έρθουν ακόμα καλύτερες ομάδες στη διοργάνωσης, ώστε και μέσω αυτής της διάκρισης, μέσω της κατάκτησης στην ουσία της πρώτης θέσης να μπορεί να παίξει μια ομάδα στο NBA Europe. Από εκεί και πέρα για εμάς είναι κάτι πολύ μακρινό και το μόνο που κοιτάμε είναι το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Μπάμπεργκ».

Για τα διδάγματα που πήρε ο ίδιος συμμετέχοντας σε δύο ομάδες που έπαιξαν στο Φάιναλ Φορ, κατακτώντας το με την ΑΕΚ:

«Όντως, ως παίχτης έπαιξα σε δύο ομάδες που πήγαν Φάιναλ Φορ. Η μία ήταν η AEK με την οποία το κατακτήσαμε κιόλας και η άλλη ήταν με το Περιστέρι πριν τρία χρόνια που είχαμε μια πολύ καλή παρουσία. Στην ουσία αυτό που μου έχουν διδάξει εκείνες οι δύο χρονιές και η είσοδος στο Φάιναλ Φορ ήταν ότι η διαδρομή μέχρι εκεί είναι ένας μαραθώνιος και αυτό που έλεγα ως παίκτης και λέω πάντα στα παιδιά είναι ότι κάθε πόντος είναι σημαντικός. Θεωρώ ότι η περσινή συμμετοχή στο FIBA Europe Cup και η πορεία μας γενικά μέχρι τα προημιτελικά μάς έχει βοηθήσει αρκετά και εμάς τους προπονητές της ομάδας αλλά και τους παίκτες που έχουν παραμείνει στην ομάδα. Ελπίζω να φανεί κιόλας αυτή η βοήθεια που πήραμε με τη συμμετοχή μας στο FIBA Europe Cup».

Για το μεγαλύτερο όφελος που μπορεί να έχει το Περιστέρι από τη συμμετοχή στο BCL:

«Σίγουρα το επίπεδο είναι διαφορετικό, είναι πιο υψηλό σε σχέση με πέρσι γιατί είναι μια διοργάνωση με καλύτερες ομάδες. Πιστεύω ότι οι ομάδες φέτος, σε σχέση με το περσινό BCL είναι ακόμα πιο δυνατές. Εχει περισσότερες πολύ καλές ομάδες ομάδες. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο όφελος που μπορεί να έχουμε στο Περιστέρι με τη συμμετοχή μας στους ομίλους του BCL είναι ότι θα ανταγωνιστούμε πολύ καλές και πολύ ποιοτικές ομάδες και ταυτόχρονα εμπορικές. Ομάδες που έχουμε στον όμιλο μας. Αυτό θεωρώ ότι θα μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς και θα μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε και να εξελιχθούμε ως ομάδα».

Για το τι χρειάζεται μία ομάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ανταγωνιστική σε μία διοργάνωση όπως το BCL στην εποχή που διανύουμε;

«Το δικό μου όνειρο είναι, όπως λέω πάντα, να είμαστε μια ομάδα που σε όλα τα παιχνίδια θα δίνει το 100% και μακάρι αυτό να μας φέρει όσο πιο μακριά γίνεται στην διοργάνωση. Αυτή η απάντηση δεν αφορά μόνο στο BCL, αλλά και γενικότερα. Η άποψή μου είναι ότι για να είσαι ανταγωνιστικός σε οποιοδήποτε επίπεδο πρέπει πλέον να έχεις αθλητικότητα, να έχεις size, να έχεις σκληράδα ως ομάδα και να προσπαθείς να παίζεις γρήγορα. Εκεί έχει πάει το παιχνίδι».

Για το πως θα μπορούσε το Περιστέρι να είναι μία ευχάριστη έκπληξη;

«Στόχος μας αυτός είναι να προσπαθήσουμε όλοι προκειμένου να είμαστε μια ευχάριστη έκπληξη στο BCL. Είναι πολύ σημαντικό να μεγαλώσουμε όλοι μαζί μέσα από αυτή τη διαδικασία της προηγούμενης σεζόν και στο τέλος της χρονιάς να έχουμε πετύχει κάτι ξεχωριστό. Στο FIBA Europe Cup περάσαμε στους “8” και στην Ελλάδα τελικά καταφέραμε να πάρουμε την 6η θεση και να παίξουμε σε μια πιο αναβαθισμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση όπως είναι το BCL. Είμαστε χαρούμενοι δεδομένου ότι τελικά τα καταφέραμε. Εμειναν αρκετά παιδιά από τηγι ν προηγούμενη ομάδα και καταλαβαίνουν πλέον την διαφορά ήδη… Καταλαβαίνουν πόσο ωραία ήταν όλη αυτή η διαδικασία της διεκδίκησης μίας θέσης που θα έδινε το εισιτήριο για το BCL».

Για ποιο λόγο θα ζητούσε από τον κόσμο του Περιστεριού να πάει στο γήπεδο και να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας

«Θα έλεγα στον κόσμο του Περιστερίου να έρθει και να στηρίξει την προσπάθειά μας όπως έκανε και την προηγούμενη σεζόν. Μας έδωσε τεράστια ώθηση η παρουσία του και ελπίζω το ίδιο να γίνει και φέτος και με ακόμα περισσότερο κόσμο. Και εμείς από την πλευρά μας ελπίζουμε να τον ευχαριστήσουμε και με τον μπάσκετ που θα παίξουμε αλλά και με τα αποτελέσματα που θα φέρουμε».