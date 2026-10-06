Παναθηναϊκός: Στην διάθεση του Ομπράντοβιτς ο Φαλ, προπονήθηκε κανονικά

Παναθηναϊκός: Στην διάθεση του Ομπράντοβιτς ο Φαλ, προπονήθηκε κανονικά

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός: Στην διάθεση του Ομπράντοβιτς ο Φαλ, προπονήθηκε κανονικά
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Ο Μουστάφα Φαλ τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (08/10, 21:15) στο «Telekom Center Athens».

Ένας ακόμα παίκτης θα είναι διαθέσιμος για τον Σέρβο προπονητή ενόψει του αγώνα της 4ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο λόγος για τον Μουστάφα Φαλ ο οποίος την Τρίτη προπονήθηκε κανονικά και δήλωσε «έτοιμος» για το δικό του επίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Διαθέσιμος θα είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε τον μυϊκό σπασμό στη μέση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες ημέρες.

Αντίθετα, θεραπεία και ατομικό έκανε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, η συμμετοχή του οποίου στο ματς με τη Φενέρ θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

 

     

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