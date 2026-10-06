Σε στάση αναμονής παραμένει ο ΠΑΟΚ μετά τις συζητήσεις των μετόχων της EuroLeague στη λίμνη Κόμο

Σε κατάσταση αναμονής παραμένει ο ΠΑΟΚ όσον αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο της EuroLeague, στον απόηχο της κρίσιμης συνάντησης των μετόχων της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στη λίμνη Κόμο.

Από την πλευρά της ασπρόμαυρης ΚΑΕ διατηρείται χαμηλό προφίλ, χωρίς να υπάρχει διάθεση για επίσημα ή ανεπίσημα σχόλια σχετικά με τα όσα διαμείφθηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, εξάλλου ο ΠΑΟΚ έχει ήδη φροντίσει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες το προηγούμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της ομάδας έχει παρουσιάσει στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο της EuroLeague και στους μετόχους της ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο πλάνο. Ο φάκελος που έχει κατατεθεί καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις, περιλαμβάνοντας αναλυτικά στοιχεία για το οικονομικό πλάνο, τον προϋπολογισμό (μπάτζετ), τις γηπεδικές υποδομές, καθώς και τη συνολική προοπτική του project που τρέχει ο σύλλογος.

Μετά τις επαφές που προηγήθηκαν, την προέγκριση που εξασφαλίστηκε και την παρουσίαση του φακέλου, η στάση του ΠΑΟΚ παραμένει σταθερή και προσηλωμένη στη διαδικασία. Στη συνάντηση της EuroLeague στη λίμνη Κόμο τέθηκαν επί τάπητος κομβικά ζητήματα για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως το ενδεχόμενο συνεργασίας με το NBA Europe και το πλαίσιο λειτουργίας των franchises. Πλέον, ο ΠΑΟΚ αναμένει τις επόμενες κινήσεις και τις τελικές αποφάσεις της EuroLeague, διατηρώντας στάση αναμονής για το πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο στη διοργάνωση.