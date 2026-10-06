Άρης: Χωρίς Γιόβιτς με Μπούργκος
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Χωρίς τον Στεφάν Γιόβιτς θα παραταχθεί ο Άρης ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Μπούργκος για την 2η αγωνιστική του EuroCup.
Ο Άρης αντιμετωπίζει την Μπούργκος (07/10,20:00 LIVE από το Gazzetta) για την 2η αγωνιστική του EuroCup, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει μια σημαντική απουσία ενόψει της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα παραταχθεί χωρίς τον Στέφαν Γιόβιτς, όπως αποκάλυψε ο διεθνής τεχνικός στις δηλώσεις του.
«Είναι αρκετά πίσω, δεν είναι έτοιμος ακόμη», τόνισε ο Βασίλης Σπανούλης.
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