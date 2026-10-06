Εβδομάδα Super Cup για μπάσκετ και βόλεϊ γυναικών

Η νέα σεζόν ξεκίνησε και ο πρώτος τίτλος της χρονιάς είναι ήδη εδώ. Εβδομάδα Super Cup, λοιπόν, τόσο για το μπάσκετ όσο και για το βόλεϊ γυναικών, με δύο ομάδες να πανηγυρίζουν την κατάκτηση ενός τροπαίου μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο Αθηναϊκός Qualco και ο Πρωτέας Βούλας θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο μπάσκετ Γυναικών.

Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν», στο Παλαιό Φάληρο. Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 20:00, ενώ ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Ionian TV.

Η είσοδος για τους φιλάθλους θα είναι ελεύθερη, ωστόσο θα επιτρέπεται μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη χωρητικότητα του γηπέδου.

Super Cup και στο βόλεϊ γυναικών

Η δράση θα συνεχιστεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, με το Super Cup στο βόλεϊ γυναικών. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 21:00 στο Δημοτικό Γυμναστήριο Ζηρίνειο στην Κηφισιά.

Ο Παναθηναϊκός, πρωταθλητής Ελλάδας, θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο, Κυπελλούχο Ελλάδας, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Έτσι, μέσα σε λίγες ημέρες, θα γνωρίζουμε τους δύο πρώτους κυπελλούχους της νέας σεζόν σε μπάσκετ και βόλεϊ γυναικών.