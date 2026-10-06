Allwyn WBL 1: Αυτές είναι οι πρώτες MVP της σεζόν για την 1η αγωνιστική

Η Ελεάννα Χριστινάκη του Ολυμπιακού αναδείχθηκε η πρώτη MVP της χρονιάς για την 1η αγωνιστική, σημειώνοντας 34 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Η διεθνής γκαρντ είχε 28 πόντους, με 7/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 5/5 ελεύθερες βολές. Στην τελική στατιστική της μέτρησε ακόμη τρία ριμπάουντ, έξι κλεψίματα και μία ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής, στην εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Η πρώτη MVP της Next Gen ήταν η Γεωργία Γρηγοροπούλου του Πρωτέα Βούλας. Στην πρώτη της εμφάνιση με τον Πρωτέα Βούλας και μετά την επιστροφή της στα ελληνικά παρκέ, έπειτα από τη θητεία της στο NCAA, κατέκτησε και την πρώτη της διάκριση. Η Γρηγοροπούλου είχε έξι πόντους, ένα ριμπάουντ και δύο κλεψίματα στην αναμέτρηση του Πρωτέα Βούλας με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Η Ελεάννα Χριστινάκη, μία από τις πιο διακεκριμένες γκαρντ του πρωταθλήματος, έκανε το ντεμπούτο της με τον Ολυμπιακό με εμφατικό τρόπο, ενώ η Γεωργία Γρηγοροπούλου ξεκινά την καριέρα της στην Α1 Γυναικών με τον καλύτερο τρόπο και με πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια.