Παντελή στο GWomen: «Μπάσκετ παίζω γιατί το αγαπάω – 39 πόντοι γιατί ανυπομονούσα να ξεκινήσει η σεζόν»

Εμφανίσεις σαν κι αυτή δεν βλέπεις κάθε μέρα. Κι όμως, η Ελληνίδα γκαρντ, Αθανασία Παντελή κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α2 Γυναικών. Η Παντελή σημείωσε 39 από τους 72 πόντους της Άμιλλας Περιστερίου στη νίκη της απέναντι στον Ανδρογέα Κρήτης.

Στο εκτός έδρας παιχνίδι, η Παντελή έδειξε να νιώθει μεγάλη άνεση στο παρκέ, είχε εξαιρετική επαφή με το καλάθι και έδωσε... ρέστα, πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Η Παντελή, γεννημένη το 2002, πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα της Α2. Έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως ο ΑΚΟ Άρης Χολαργού, ο Παλαιό Φάληρο, ο Πρωτέας Βούλας, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου, ο ΑΟ Sporting, ο Ολυμπιακός και ο Πανιώνιος.

Την περασμένη σεζόν, με τη φανέλα του Άρη Χολαργού, είχε 12,2 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1,9 κλεψίματα κατά μέσο όρο, με 38,6% στα δίποντα, 30,6% στα τρίποντα και 82,1% στις βολές.

Και φέτος ήρθε η σειρά της Άμιλλας Περιστερίου.

Σε ένα πρωτάθλημα που έχει μεταβληθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και έχει εξελιχθεί σε μία άκρως ανταγωνιστική κατηγορία, υπάρχει πλέον μία τεράστια δεξαμενή Ελληνίδων παικτριών με ποιότητα και ικανότητες, οι οποίες έχουν επιλέξει την Α2, καθώς υπάρχει πρώτα απ' όλα χώρος, αλλά και ποιότητα.

Για να δούμε, όμως, τι είχε να μας πει και η ίδια για την πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα.

Η Αθανασία Παντελή στο GWomen:

Πώς έζησες αυτό το ματς; 39 πόντους, 6/6 τρίποντα και 45 βαθμολογία! Πώς; «Η αλήθεια είναι πως ανυπομονούσα να ξεκινήσει φέτος το πρωτάθλημα και ίσως αυτό να φάνηκε την Κυριακή. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπήκαμε με το δεξί και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και ακόμα καλύτερα. Οι 39 πόντοι, λοιπόν, ήρθαν μέσα από το ομαδικό μας παιχνίδι, τις συνεργασίες μας και σίγουρα από την αρκετά καλή μέρα που βρισκόμουν. Υπήρχε αρκετός ενθουσιασμός και πάθος και θέλαμε όλοι να γυρίσουμε στην Αθήνα νικητές! Ήταν το πρώτο μου επίσημο ματς με την ομάδα και νομίζω δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει η σεζόν.

Πώς σου φάνηκε το ματς γενικά και τι περιμένατε; «Σίγουρα περιμέναμε να είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, και λόγω έδρας και λόγω ομάδας. Ξέραμε ότι δεν θα φύγουμε εύκολα με τη νίκη από εκεί, αλλά η θέληση και ο μπασκετικός μας εγωισμός μάς έφτασαν στο αποτέλεσμα που θέλαμε. Το ματς ήταν σκληρό, υπήρχε αρκετή ένταση και, σε συνδυασμό με το άγχος της πρώτης αγωνιστικής και για τις δύο ομάδες, κρίθηκε στις λεπτομέρειες».

Έχεις κάνει κι άλλες καλές εμφανίσεις ανά τα χρόνια. Είναι σαν να μπαίνεις στον αυτόματο κάποιες φορές στο σκοράρισμα. Τι δουλειά έχει υπάρξει πριν από αυτό; «Εκτός από τις ώρες της ομαδικής προπόνησης, αφιερώνω μέσα στην εβδομάδα μου κάποιες ώρες για την ατομική μου βελτίωση, τόσο μπασκετικά όσο και αθλητικά. Στη μεταβατική περίοδο κυρίως ασχολούμαι με την ατομική μου βελτίωση, βάζοντας ατομικές προπονήσεις μπάσκετ και ενδυνάμωσης, ώστε κάθε χρόνο να είμαι ένα βήμα πιο πάνω από τον προηγούμενο. Εννοείται πως κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου βάζω όσες προπονήσεις χρειάζομαι για να διατηρούμαι σε καλό επίπεδο και να βελτιώνω τα αδύναμά μου σημεία».

Ποιοι είναι οι στόχοι σου με το μπάσκετ; Παίζεις γιατί σου αρέσει ή θες να φτάσεις ψηλά; «Μπάσκετ παίζω γιατί το αγαπάω και γιατί από μικρό παιδί ήταν το μόνο που με ικανοποιούσε στην καθημερινότητά μου. Δουλεύω καθημερινά πάνω σε αυτό για να καταφέρω να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ και να δοκιμαστώ σε υψηλότερες κατηγορίες και πρωταθλήματα».

Πώς σου φαίνεται η Α2 φέτος; Τι να περιμένουμε; Έχει πολλές καλές Ελληνίδες μοιρασμένες, ειδικά τα τελευταία χρόνια! «Φέτος το πρωτάθλημα της Α2 θεωρώ ότι είναι δύσκολο, γιατί έχει αρκετές ομάδες που είναι σχετικά κοντά στις δυναμικές τους και θα κριθούν όλα στις λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι φέτος θα υπάρξουν αρκετές ανατροπές και αρκετές εκπλήξεις αποτελεσμάτων στην κατηγορία. Σίγουρα το πρωτάθλημα έχει και την ιδιαιτερότητα της ενσωμάτωσης Βορρά-Νότου, ωστόσο, σαν ομάδα, έχουμε ως στόχο κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτερες, να διεκδικούμε κάθε παιχνίδι που έρχεται και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε».

Φυσικά, δεν αφήσαμε την ιστορία της Παντελή και τους 39 πόντους της εκεί. Ρωτήσαμε και μία από τις... μάρτυρες της φανταστικής της πρεμιέρας, και πιο συγκεκριμένα τη συμπαίκτριά της, Βαρβάρα Μυλωνάκη.

Η ίδια έχει πρωταγωνιστήσει τόσο στην Α2 όσο και στην Α1 Γυναικών, έχοντας περάσει από τον Πρωτέα Βούλας, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την Ελευθερία Μοσχάτου, ενώ έχει αγωνιστεί και στις εθνικές ομάδες των αναπτυξιακών ηλικιών.

Η Κρητικιά γκαρντ δηλώνει εντυπωσιασμένη από την εμφάνιση της συμπαίκτριάς της.

Όσα είπε στο GWomen:

«Αρχικά, εννοείται πως χάρηκα πάρα πολύ για τη συμπαίκτριά μου. Στο τέλος του παιχνιδιού συνειδητοποίησα ότι είχε βάλει 39 πόντους και πραγματικά ήταν απίστευτη. Ειδικά με τα 6/6 τρίποντα, ήταν μια μέρα που ό,τι κι αν έκανε, της έβγαινε». Είπε η Μυλωνάκη.

«Σε κάποια φάση, επειδή με είχαν κλείσει, της έδωσα 2-3 συνεχόμενες πάσες και λέω «δεν γίνεται, θα το βάλει κι αυτό;;;» και τελικά το έβαζε. Οπότε κάποια στιγμή είπα, εντάξει, θα της τα δίνω όλα!» ανέφερε γελώντας.

«Από εκεί και πέρα, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια πολύ δυνατή έδρα, απέναντι σε έναν δυνατό και πολύ συγκεντρωμένο αντίπαλο. Ξέραμε ότι θα μας πιέσει πολύ, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, και ότι θα έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένες μέχρι το τέλος» δήλωσε η Βάρβαρα Μυλωνάκη ολοκληρώνοντας.

Αυτό που αξίζει να μείνει από την εμφάνιση αυτή δεν είναι μόνο οι πόντοι και τα στατιστικά, αλλά το γεγονός ότι στο μπάσκετ γυναικών υπάρχει ανταγωνιστικότητα και πέρα από την Α1. Πολλές φορές τα μάτια όλων συνηθίζουν να βρίσκονται στους μεγάλους συλλόγους και είναι λογικό. Όμως, οι Ελληνίδες παίκτριες συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και στις χαμηλότερες κατηγορίες και η συνέχεια λέει πως δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε κάτι τέτοιο.

Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι πως, αν αξίζει κάτι να δεις φέτος, αυτό είναι και η Α2 Γυναικών.