Καράμπελας: «Προετοιμασμένοι για το πρώτο μας ευρωπαϊκό παιχνίδι»

Ο Ζώης Καράμπελας μίλησε ενόψει της πρεμιέρας του Κολοσσού στο Europe Cup κόντρα στην Κραϊόβα.

Ο Κολοσσός μετά τη νίκη στην πρεμιέρα της GBL επί της Δόξας Λευκάδας, είναι έτοιμος για το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν. Την Τετάρτη (07/10, 18:00), η ομάδα της Ρόδου θα φιλοξενήσει την Κραϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του Europe Cup.

Ο Ζώης Καράμπελας, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του Κολοσσού, ενόψει αυτής της πολύ σημαντικής αναμέτρησης και είπε ότι άπαντες είναι προετοιμασμένοι.

Ο Καράμπελας είπε

«Είναι το πρώτο μας ευρωπαϊκό παιχνίδι και θέλουμε να μπούμε από την αρχή με ενέργεια και συγκέντρωση. Ξέρουμε τον αντίπαλο μας, είμαστε προετοιμασμένοι για ένα σκληρό παιχνίδι και στην έδρα μας θέλουμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας. Θα τα δώσουμε όλα μαζί με τον κόσμο στο πλευρό μας!».