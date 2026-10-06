Το νέο κεφάλαιο στην Εθνική Γυναικών έχει ξεκινήσει με την πρόσληψη της Στέλλας Καλτσίδου.

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της ΕΟΚ, η διεθνής κόουτς έκανε γνωστό το προπονητικό επιτελείο που θα έχει μαζί της.

Συγκεκριμένα στο... πλάι της στην άκρη του πάγκου θα είναι ο Αντώνης Κουρμούλης, η Φρόσω Δρακάκη και Κατερίνα Ανδρεοπούλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η επόμενη σελίδα στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γυναικών άνοιξε προ ημερών, με την Στέλλα Καλτσίδου να αναλαμβάνει το τιμόνι της ομάδας θέτοντας ως στόχο να οδηγήσει τη γαλανόλευκη σε μια νέα εποχή. Μαζί της, σε αυτή τη νέα εποχή, στο προπονητικό επιτελείο θα βρίσκονται, ο Αντώνης Κουρμούλης, η Φρόσω Δρακάκη και η Κατερίνα Ανδρεοπούλου.

Αντώνης Κουρμούλης

Πτυχιούχος Προπονητής Καλαθοσφαίρισης και Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ο Αντώνης Κουρμούλης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην κατεύθυνση «Αθλητισμός Υψηλών Επιδόσεωνμε ειδίκευση στην Καλαθοσφαίριση». Επίσης, είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με θέμα, «Ανάπτυξη μεθοδολογίας προπόνησης σε προπαρασκευαστικά και αγωνιστικά τμήματα υποδομής στην Καλαθοσφαίριση».

Η επαγγελματική πορεία του άρχισε το 2001 στον Α.Ο. Ζωγράφου (σήμερα ΕΦΑΟΖ) και στη συνέχεια εργάστηκε, είτε ως πρώτος προπονητής είτε ως ασίσταντ κόουτς, σε ομάδες ανδρών και γυναικών. Μεταξύ αυτών ήταν οι: Ολύμπια Λάρισας, Εσπερίδες Καλλιθέας, Ίκαρος Καλλιθέας, Πρωτέας Βούλας (γυναικών), Ηλυσιακός και Γ.Σ Αγίας Παρασκευής.

Από το 2018 έως το 2023 εργάστηκε στον Ολυμπιακό στα τμήματα Υποδομής του συλλόγου, καθώς, και ως ασίσταντ κόουτς της ομάδας που συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Α2 Κατηγορίας. Το 2024 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Μίλωνα και το 2025 ήταν ασίσταντ κόουτς του Πανιωνίου.

Έχει παρακολουθήσει αρκετά προπονητικά σεμινάρια (ΣΕΠΚ και EuroLeague) και έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της επιστήμης του.

Φρόσω Δρακάκη

Απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Φρόσω Δρακάκη έχει διαγράψει τη δική της πορεία στον χώρο του μπάσκετ, συνδέοντας φέτος το όνομά της με μια σημαντική επιτυχία της Εθνικής Νέων Γυναικών. Την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ U20 Β’ Κατηγορίας (στο Σαμόκοβ) και την άνοδο της Ελλάδας στην Α’ Κατηγορία.

Η Ελληνίδα προπονήτρια, η οποία ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ομάδας U20 το 2025, σε συλλογικό επίπεδο την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο εργάστηκε στον Ολυμπιακό και κατέκτησε με τις ερυθρόλευκες την 3η θέση στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Η επαγγελματική καριέρα της άρχισε το 2008 στη γυναικεία ομάδα του Αμύντα όπου εργάστηκε 17 χρόνια, πετυχαίνοντας την άνοδο για πρώτη φορά στην Α1 Κατηγορία Γυναικών την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 και τη συμμετοχή της ομάδας στα play offs τη σεζόν 2024-2025.

Το 2023 διετέλεσε Ομοσπονδιακή προπονήτρια της Εθνικής Κωφών Γυναικών, κατακτώντας την 3η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Κατερίνα Ανδρεοπούλου

Μέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης η Technical Director (στην κατηγορία των γυναικών), Κατερίνα Ανδρεοπούλου, είναι μία από τις ανερχόμενες Ελληνίδες προπονήτριες στο μπάσκετ Γυναικών με εξειδίκευση στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες.

Το 2025 ανέλαβε τη θέση της προπονήτριας στην Εθνική Ομάδα Παγκορασίδων (U15) και το ίδιο έτος ήταν μέλος του προπονητικού επιτελείου της Εθνικής Κορασίδων (U16). Στην πορεία ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας των Κορασίδων, την οποία τον περασμένο Αύγουστο οδήγησε στην κατάκτηση της 1ης θέσης στο Ευρωμπάσκετ Γυναικών U16 Β’ Κατηγορίας και στην άνοδο της Ελλάδας στην Α’ Κατηγορία.

Η Ελληνίδα προπονήτρια έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την παρουσία της στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, όπου εργάστηκε από το 2021 έως το 2025 στις ομάδες των κοριτσιών U15, U16 και U18. Έχει εργαστεί, επίσης, στη ΦΕΑ, την ΑΕΚ Περιστερίου, τη γερμανική BC Hellenen Munchen 1996, τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας και στις ακαδημίες, Eurohoops και AntetokounBros».



PHOTO CREDITS: ΕΟΚ