Η πρόταση του NBA μονοπώλησε τη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση των μετοχών της EuroLeague και μετά ομόφωνο το «όχι», απορρίφθηκε και η πρόταση περί διορίας 30 ημερών για νέα προσφορά από τους Αμερικανούς. Δεν θα συζητηθούν σήμερα τα franchises αλλά προχωράει το μοντέλο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα χρήματα που έριξε στο τραπέζι του NBA η πρόταση απορρόφησης λιγότερων ομάδων από τις 13 του συνεταιρισμού, μονοπώλησαν την κουβέντα στο Κόμο και οι εκπρόσωποι του Ολυμπιακού μαζί με τους αντίστοιχους της Μπαρτσελόνα και της Μπασκόνια, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αρνητική απάντηση προς τους Αμερικανούς.

Όλες οι ομάδες συμφώνησαν στο «όχι» προς τη συγκεκριμένη πρόταση του NBA, αλλά κάποιες ζήτησαν τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να ανιχνευτεί το έδαφος για μία βελτιωμένη πρόταση. Στην ψηφοφορία που έγινε για νέα διορία 30 ημερών στο ΝΒΑ, το συγκεκριμένο αίτημα απορρίφθηκε.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το ΝΒΑ δεν μπορεί να την καταθέσει ή να πιέσει για να επανεξεταστεί το ενδιαφέρον του για συνεργασία.

Η ουσία είναι ότι το αποτέλεσμα της συνεδρίασης, φαίνεται να διασφαλίζει ότι η EuroLeague θα πορευτεί στο μοντέλο των μόνιμων αδειών και της επέκτασης στις 24 ομάδες (με φορμάτ δύο περιφερειών) όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει.

Η διαδικασία της επιλογής των έξτρα (από τέσσερις έως οκτώ) μόνιμων αδειών θα προγραμματιστεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, όταν και θα ολοκληρωθεί η μετατροπή των 13 εταίρων σε franchises, χωρίς να αποκλείεται κατηγορηματικά και το ενδεχόμενο να δοθούν κάποιες wild cards τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν.