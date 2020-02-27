Το NBA, live στο gazzetta

Αναλυτικά
02:00 Χόρνετς - Νικς
02:00 Καβαλίερς - Σίξερς
02:00 Ουίζαρντς - Νετς
02:30 Χιτ - Τίμπεργουλβς
02:30 Χοκς - Μάτζικ
03:00 Ρόκετς - Γκρίζλις
03:30 Σπερς - Μάβερικς
04:00 Σανς - Κλίπερς
05:00 Τζαζ - Σέλτικς
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ 1vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 84vs
ΡΕΘΥΜΝΟ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΓΚΑ 0vs
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 1vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΒΑΡΕΖΕ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -vs
ΑΦΙΟΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΙ -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ -
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -vs
ΑΛΚΜΑΑΡ -
ΠΟΡΤΟ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΜAΛΜΕ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ESPANYOL -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -vs
ΑΠΟΕΛ -
ΓAΝΔΗ -vs
ΡΟΜΑ -
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΣΕΛΤΙΚ -vs
F.C. COPENHAGEN -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΚΛΟΥΖ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με 9 αναμετρήσεις και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Αναλυτικά
02:00 Χόρνετς - Νικς
02:00 Καβαλίερς - Σίξερς
02:00 Ουίζαρντς - Νετς
02:30 Χιτ - Τίμπεργουλβς
02:30 Χοκς - Μάτζικ
03:00 Ρόκετς - Γκρίζλις
03:30 Σπερς - Μάβερικς
04:00 Σανς - Κλίπερς
05:00 Τζαζ - Σέλτικς