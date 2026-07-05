Η Ελλάδα ηττήθηκε και από την Πορτογαλία με 56-71 δυσκολεύοντας έτσι πολύ περισσότερο το έργο της Εθνικής στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027 στο Κατάρ.

Η Εθνική ομάδα έβαλε τον εαυτό της σε... μπελάδες καταφέρνοντας να ηττηθεί και στα δύο παιχνίδια της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η εικόνα της «γαλανόλευκης» ήταν ακόμα χειρότερη κόντρα στην Πορτογαλία στο εντός έδρας παιχνίδι με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 56-71.

Φυσικά, οι παίκτες έκαναν ό,τι μπορούσαν στις δύο αναμετρήσεις, ωστόσο το ερωτηματικό που προκύπτει αφορά εκείνους που δεν έδωσαν το «παρών» σε αυτό το παράθυρο δυσκολεύοντας τον δρόμο της Εθνικής ομάδας στον δρόμο για την πρόκριση στο Παγκόσμιο.

Ελλάδα - Πορτογαλία: Το ματς

Με τρεις χαμένες επιθέσεις ξεκίνησε η γαλανόλευκη με τον Βεντούρα να ανοίγει το σκορ της αναμέτρησης από τη γραμμή των βολών για το 0-2 των Πορτογάλων. Πάνω από τέσσερα λεπτά είχαν περάσει με την Ελλάδα να μην καταφέρνει να φτάνει στο καλάθι με τον Τολιόπουλο να σπάει το... ρόδι για το 2-6 στο 05:46. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα πρώτα πέντε λεπτά οι Πορτογάλοι είχαν κάνει ήδη 4 τάπες, ωστόσο η έλευση του Λαρεντζάκη με το εύστοχο τρίποντό του έβαλε την Εθνική μπροστά στο σκορ (7-6). Άμεσα απάντησε ο Γουίλιαμς με τον Μπρίτο να ακολουθεί για το 7-11 στο 3:35. Άλλο ένα τρίποντο του Τολιόπουλου για το 10-11 ζέστανε την ατμόσφαιρα με τις βολές των Λαρεντζάκη και Νετζήπογλου να φέρνουν το ματς στα ίσα δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου (13-13). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ βοηθώντας την Πορτογαλία να ανανεώνει τις κατοχές της κλείνοντας το δεκάλεπτο με το προβάδισμα (15-19).

Κουζέλογλου, Μωραΐτης και Μήτρου-Λονγκ έφεραν σιγά-σιγά το ματς στα ίσα (21-21), ωστόσο η «επίσημη αγαπημένη» πλήρωνε τις πολύ κακές της επιλογές και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με τέσσερις σερί πόντους η Πορτογαλία πήρε και πάλι το προβάδισμα (21-25), με τον Μπαζίνα να μειώνει στο 23-25 με 01:51 να απομένει για το ημίχρονο. Με 8 πόντους και 4/15 σουτ ολοκληρώθηκε το δεύτερο δεκάλεπτο βοηθώντας έτσι τους Πορτογάλους να πάνε στα αποδυτήρια με «ανάσα» 5 πόντων (23-28).

Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα σερί 9 αναπάντητων πόντων για το 30-41 καταφέρνοντας να πάρουν διψήφιο προβάδισμα στην αναμέτρηση. Μήτρου-Λονγκ και Τολιόπουλος από την περιφέρεια προσπάθησαν να ροκανίσουν τη διαφορά για το 38-46 με 02:20 να απομένουν για το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Λισμπόα με τα τρίποντά του διατηρούσε μπροστά με διψήφια διαφορά τους Πορτογάλους (40-50).

Ένα 0-11 σερί των Πορτογάλων στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου δια χειρός Βόιτσο, Γουίλιαμς και Μπρίτο οδήγησαν τους φιλοξενούμενους να πάρουν προβάδισμα 20 πόντων βάζοντας δύσκολα στην Εθνική με 07:35 να απομένουν για το φινάλε. Έκτοτε η γαλανόλευκη έτρεξε ένα σερί 7 αναπάντητων πόντων μειώνοντας στο 49-62. Ο Μήτρου-Λονγκ με προσωπικές του ενέργειες μείωσε στους 10, 3'37" πριν το τέλος (53-63). Ωστόσο από εκείνο το σημείο κι έπειτα οι Πορτογάλοι έδειξαν χαρακτήρα καταφέρνοντας να φτάσουν εύκολα στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 23-28, 42-53, 56-71

Greece FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 5 Giannoulis Larentzakis 21:31 5 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 2/2 100% - 2 2 2 2 1 - 1 -20 5 6 Dimitris Moraitis 18:51 8 3/7 42.86% 2/3 66.67% 1/4 25% 1/2 50% 1 5 6 1 3 2 - - 3 8 7 Vasileios Toliopoulos 21:33 10 3/10 30% 1/3 33.33% 2/7 28.57% 2/2 100% - 2 2 2 1 2 1 - -11 6 12 Dimitris Kaklamanakis 10:29 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 2 - - - 5 -1 15 Vasilis Charalampopoulos * 23:18 5 2/7 28.57% 2/3 66.67% 0/4 0% 1/2 50% 1 1 2 3 3 1 - - -6 5 16 Kostas Papanikolaou * 38:19 5 2/11 18.18% 1/4 25% 1/7 14.29% 0/0 0% - 7 7 3 2 3 2 - -13 5 18 Nikos Persidis 08:44 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 2 - 2 1 2 - - - 2 2 22 Ioannis Kouzeloglou * 14:40 6 3/6 50% 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 - 2 1 - - -15 4 27 Georgios Tsalmpouris 05:47 2 1/3 33.33% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 - 1 - - - - - -7 1 55 Elijah Mitrou-Long * 26:49 11 4/14 28.57% 2/8 25% 2/6 33.33% 1/2 50% - 5 5 4 3 1 2 - -3 10 77 Athanasios Bazinas * 07:23 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% - 2 2 - 2 - - - -7 4 Team/Coaches 2 2 4 - - - TOTAL 200 56 20/66 30.3% 13/30 43.33% 7/36 19.44% 9/14 64.29% 8 27 35 16 22 10 6 1 - -