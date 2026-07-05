Μαυροβούνιο - Ρουμανία 65-64: Προσπέρασε την Ελλάδα και πήγε στην επόμενη φάση ως πρώτο
Νίκη που το φέρνει στη πρώτη θέση έκανε το Μαυροβούνιο, κόντρα στη Ρουμανία, επικρατώντας με 65-64.
Το σύνολο του Μίτροβιτς, έκανε τη δουλειά του και πήρε το θετικό αποτέλεσμα που χρειαζόταν, προκειμένου να προσπεράσει την Ελλάδα στη βαθμολογία και να προκριθεί στην επόμενη φάση ως πρώτο, με ρεκόρ τέσσερις νίκες και δύο ήττες.
Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι καθόλη τη διάρκεια, με τις άμυνες να υπερτερούν των επιθέσεων και τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να βρουν σκορ στο μπροστινό μέρος του παρκέ.
Ο Ίγκορ Ντρόμπνιακ ήταν ο πρώτος σκόρερ για το Μαυροβούνιο, σκοράροντας 13 πόντους, ενώ στον αντίποδα, ξεχώρισε ο Ράσελ με 17 π.
Τα δεκάλεπτα: 17-14, 28-29, 57-50, 65-64
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