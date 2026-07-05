Κονγκό - Σενεγάλη 63-89: Εύκολο πέρασμα, ξεχώρισε ο Μπάντιο
Εύκολο πέρασμα έκανε η Σενεγάλη από την έδρα του Κονγκό, επικρατώντας με 89-63 και τον Μπράνκου Μπάντιο να πραγματοποιεί για ακόμη μία φορά γεμάτη εμφάνιση.
Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού παρότι δεν ήταν πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, κατάφερε να ξεχωρίσει, γεμίζοντας τη στατιστική του, σε 34:40 λεπτά που αγωνίστηκε.
Συγκεκριμένα πέτυχε 15 πόντους (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα!, 1/2 βολές), ενώ είχε επίσης 4 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 5 λάθη.
Κορυφαίος για την ομάδα του ήταν ο Φάγε, που σημείωσε 22 πόντους. Στον αντίποδα για τον Κονγκό ο Τζόναθαν Τζόρνταν πέτυχε 20 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 21-24, 44-43, 52-65, 63-89
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