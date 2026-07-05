Η Σενεγάλη επικράτησε του Κονγκό με 83-69 ,πετυχαίνοντας την τρίτη σερί νίκη της, με τον Μπράνκου Μπάντιο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση για ακόμη μία φορά.

Εύκολο πέρασμα έκανε η Σενεγάλη από την έδρα του Κονγκό, επικρατώντας με 89-63 και τον Μπράνκου Μπάντιο να πραγματοποιεί για ακόμη μία φορά γεμάτη εμφάνιση.

Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού παρότι δεν ήταν πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, κατάφερε να ξεχωρίσει, γεμίζοντας τη στατιστική του, σε 34:40 λεπτά που αγωνίστηκε.

Συγκεκριμένα πέτυχε 15 πόντους (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα!, 1/2 βολές), ενώ είχε επίσης 4 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 5 λάθη.

Κορυφαίος για την ομάδα του ήταν ο Φάγε, που σημείωσε 22 πόντους. Στον αντίποδα για τον Κονγκό ο Τζόναθαν Τζόρνταν πέτυχε 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 44-43, 52-65, 63-89