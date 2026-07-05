FIBA Masters Open: Μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης με φόντο τη θάλασσα! (pics)

Το FIBA Masters Open άνοιξε τις πύλες του στη Μαρίνα Ξυλοκάστρου παρουσία του Προέδρου της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, επίσημων προσκεκλημένων, μελών του ΔΣ της ΕΟΚ, αθλητών, φίλων του μπάσκετ και φυσικά, των παικτών των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Η Μαρίνα Ξυλοκάστρου υποδέχτηκε χθες (04/07) το FIBA Masters Open σε μία εντυπωσιακή τελετή έναρξης, παρουσία του Προέδρου της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, επίσημων προσκεκλημένων, μελών του ΔΣ της ΕΟΚ, αθλητών, φίλων του μπάσκετ και φυσικά, των παικτών των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Το FIBA Masters Open είναι η παγκόσμια γιορτή του μπάσκετ για αθλητές 40+. Περισσότερες από 100 ομάδες μπάσκετ και 3x3 από όλο τον κόσμο, συμμετέχουν σε μια διοργάνωση που έχει τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο σε όλο τον πλανήτη, ενώνοντας ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα και εθνικότητα. Φυσικά αυτή την ευκαιρία τους την προσφέρει μόνο ο αθλητιμός, απολαμβάνοντας παράλληλα το αγαπημένο τους άθλημα που είναι το μπάσκετ.

Στην τελετή έναρξη τον λόγο πήραν οι επίτιμοι καλεσμένοι, τονίζοντας τη σημαντικότητα της διοργάνωσης.

«Το FIBA Masters Open, δεν είναι απλώς μία διοργάνωση. Είναι η πρώτη φορά που η FIBA δίνει την ευκαιρία στους παίκτες άνω των 40 ετών, οι οποίοι είτε είχαν στο παρελθόν μια λαμπρή καριέρα με μετάλλια και Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε μια απλή ερασιτεχνική καριέρα, να ενωθούν σε μία κοινότητα και να γιορτάσουμε το όμορφο άθλημα του μπάσκετ», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ανδρέας Ζαγκλής, Γενικός Γραμματέας της FIBA και πρόσθεσε. «Ως μέρος του οράματός μας να κάνουμε το μπάσκετ το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο, δημιουργούμε και ενισχύουμε τους δεσμούς με όλα τα μέλη της κοινότητας. Απολαύστε αυτή την εμπειρία!».

Ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπάχοσα, τόνισε: «Είναι εκπληκτικό να βρισκόμαστε στην πρώτη διοργάνωση του FIBA Masters Open. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με την παρουσίαση γιατί φέρνετε τα συναισθήματα και τη χαρά. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι παρούσα σε όλες τις πρωτοβουλίες. Το μόνο που θέλω να ζητήσω από τους συμμετέχοντες είναι αυτό: παρακαλώ διασκεδάστε!».

Ο Ντίνος Σβερκούνος, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης επισήμανε μεταξύ των άλλων: «Το όραμά μας είναι να είμαστε μία κοινότητα και μέσω του FIBA Masters Open θέλουμε να ενώσουμε αυτή τη κοινότητα για μια ζωή. Αυτή είναι η αποστολή μας. Το FIBA Masters Open δεν είναι μόνο μια αθλητική διοργάνωση. Είναι μία διοργάνωση που θα δώσει σε όλους μας χαρά».

Η Τότα Γκολφινοπούλου, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της ΕΟΚ και Event Director του FIBA Masters Open, από την πλευρά της είπε: «Το FIBA Masters Open βασίζεται σε τρεις πολύ απλές ιδέες. Ο ανταγωνισμός στην πιο αγνή του μορφή, καθώς το μπάσκετ αποτελεί, και θα αποτελεί πάντα, την καρδιά όλων όσων κάνουμε. Μια κοινότητα που ενώνει γενιές, όπου η κουλτούρα και η παράδοση συνδέουν παίκτες από διαφορετικές χώρες, αφετηρίες και γενιές, μέσα από την κοινή αγάπη για το παιχνίδι. Και τέλος, ένα καλοκαίρι αξέχαστο όπου η φύση, τα πανέμορφα τοπία, η συντροφικότητα, η διασκέδαση, η φιλοξενία και οι εξαιρετικές τοπικές γεύσεις συνδυάζονται για να μετατρέψουν την εμπειρία σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό τουρνουά. Απολαύστε τους αγώνες, απολαύστε τη χώρα μας».

Την έναρξη του 1ου FIBA Masters Open σήμαναν τέσσερις θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, οι πρώην διεθνείς αθλητές και αθλήτριες Κώστας Τσαρτσαρής, Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, Εβίνα Μάλτση και Σοφία Κλιγκοπούλου. Οι legends με την παρουσία τους έδωσαν ξεχωριστή λάμψη στην τελετή έναρξης, παροτρύνοντας του συμμετέχοντες να χαρούν τη διαμονή τους στην Ελλάδα, κυρίως όμως, να απολαύσουν το αγαπημένο τους άθλημα: Το μπάσκετ!