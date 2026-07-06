Παγκόσμια πρωταθλήτρια U17 η Αμερική, καθώς επικράτησε στον μεγάλο τελικό της Σερβίας με 107-81.

Οι Η.Π.Α επικράτησαν της Σερβίας με 107-81 και κατέκτησαν το Παγκόσμιο πρωτάθλημα U17. Οι Αμερικανοί από νωρίς ξεκίνησαν να έχουν προβάδισμα, δείχνοντας την ανωτερότητά τους στους Σέρβους, σκοράροντας 30 πόντους στην πρώτη περίοδο.

Στη δεύτερη περίοδο οι Σέρβοι, μπόρεσαν να αντιδράσουν, μειώνοντας την απόσταση του σκορ (57-45), ωστόσο μετά την ανάπαυλα, οι Αμερικανοί συνέχισαν να είναι κυρίαρχοι και μπόρεσαν να ελέγξουν το παιχνίδι, φτάνοντας ως το θετικό αποτέλεσμα στο φινάλε.

Ο Ρόσερ Τζούνιορ με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος, καθώς και ο Μπούμπτζε-Μπούμπτζε με 20 πόντους και 15 ριμπάουντ ξεχώρισαν.

Για τους Σέρβους ξεχώρισε ο Κουστόριτσα με 37 πόντους και 9 ριμπάουντ!