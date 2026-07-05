Σπανούλης: «Ήταν σαν να ήρθαμε από διακοπές»

Εμφανώς εκνευρισμένος ήταν ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του, μετά την ήττα της Ελλάδας από την Πορτογαλία.

Η Ελλάδα ηττήθηκε από την Πορτογαλία με 71-56, με τον Βασίλη Σπανούλη να είναι φανερά εκνευρισμένος στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.

Ο διεθνής τεχνικός τόνισε πως οι παίκτες του ήταν τελείως ανέτοιμοι και πως ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Οι λέξεις εφιάλτης, καταστροφή αυτά είναι για άλλους. Δεν είναι για μένα ούτε για αυτά που πρεσβεύω. Αυτά είναι για εσάς. Ήμασταν τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο, έχουμε όλοι ευθύνη για αυτό. Τα παιδιά ήρθαν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση σε κακή κατάσταση. Έχουμε όλοι την ευθύνη ο καθένας το μερίδιό του. Πρέπει να σκεφτούμε τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε γιατί πραγματικά ήταν σαν να ήρθαμε εδώ από διακοπές».