Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Βουλγαρίας με 88-57 επί της Νορβηγίας.

Η Βουλγαρία πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε με 88-57 της Νορβηγίας, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για την επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Μία νίκη η οποία, είχε την υπογραφή του Σάσα Βεζένκοβ.

Ο σταρ του Ολυμπιακού, επέστρεψε στη δράση με την εθνική του ομάδα και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Αγωνίστηκε για 27 λεπτά και είχε 22 πόντους (8/8 βολές, 7/9 δίποντα), 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 27-10, 52-27, 74-39, 88-57