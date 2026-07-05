Βεζένκοβ: Τι έκανε στη νίκη της Βουλγαρίας επί της Νορβηγίας
Η Βουλγαρία πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε με 88-57 της Νορβηγίας, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για την επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Μία νίκη η οποία, είχε την υπογραφή του Σάσα Βεζένκοβ.
Ο σταρ του Ολυμπιακού, επέστρεψε στη δράση με την εθνική του ομάδα και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Αγωνίστηκε για 27 λεπτά και είχε 22 πόντους (8/8 βολές, 7/9 δίποντα), 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 27-10, 52-27, 74-39, 88-57
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