Το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλο επικράτησε της Συρίας με 73-52 εκτός έδρας και συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων.

Συνεχίζει τις νίκες το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου! Επικράτησε εκτός έδρας της Συρίας με 73-52, πετυχαίνοντας την 5η νίκη του στον όμιλο.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν εμφατικά την αναμέτρηση, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις, παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα (5-17, 10').

Η Συρία μείωσε στο φινάλε του ημίχρονο, ωστόσο το σύνολο του Μανωλόπουλου συνέχισε να επιβάλει την κυριαρχία του και μετά την ανάπαυλα, επιτρέποντας στους αντιπάλους τους να σκοράρουν μόλις 10 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο.

Κορυφαίος για το Ιράν ήταν ο Ματίν Αγκατζανπούρ, σκοράροντας 13 πόντους, ενώ είχε και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 5-17, 20-31, 30-64, 52-73