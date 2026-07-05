Συρία - Ιράν 52-73: Συνεχίζει το «τρένο» η ομάδα του Μανωλόπουλου
Συνεχίζει τις νίκες το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου! Επικράτησε εκτός έδρας της Συρίας με 73-52, πετυχαίνοντας την 5η νίκη του στον όμιλο.
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν εμφατικά την αναμέτρηση, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις, παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα (5-17, 10').
Η Συρία μείωσε στο φινάλε του ημίχρονο, ωστόσο το σύνολο του Μανωλόπουλου συνέχισε να επιβάλει την κυριαρχία του και μετά την ανάπαυλα, επιτρέποντας στους αντιπάλους τους να σκοράρουν μόλις 10 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο.
Κορυφαίος για το Ιράν ήταν ο Ματίν Αγκατζανπούρ, σκοράροντας 13 πόντους, ενώ είχε και 8 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 5-17, 20-31, 30-64, 52-73
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.