Η Ουκρανία επικράτησε εκτός έδρας της Δανίας με 99-69, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σβιατοσλάβ Μιχαϊλιούκ, σκοράροντας 30 πόντους.

Εύκολο πέρασμα για τους Ουκρανούς, αφού επικράτησαν των Δανών με 99-69 εκτός έδρας, πετυχαίνοντας την 4η νίκη τους στον όμιλο.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση και πήραν προβάδισμα μετά το τέλος του πρώτου 10λεπου, ωστόσο στη συνέχεια η Δανία πάτησε... γκάζι και δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους της.

Σκόραρε 31 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ μετά την ανάπαυλα συνέχισε να είναι κυρίαρχη και στα δύο μέρη του παρκέ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ουκρανούς ο Σβιατοσλάβ Μιχαϊλιούκ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για τη Δανία ξεχώρισε ο Έρκισεν με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 37-53, 56-77, 69-99