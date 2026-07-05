Ιταλία - Λιθουνία 87-84: Τους... λύγισαν με κορυφαίο τον Μάνιον
Μεγάλη νίκη για την Ιταλία στην έδρα της, κόντρα στη Λιθουανία με 87-84, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Οι γηπεδούχοι πήραν το ματς που εξελίχθηκε σε... θρίλερ, έχοντας ως κορυφαίο τον Νίκο Μάνιον που πέτυχε 27 πόντους!
Το ματς ήταν ντέρμπι καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να αποκτούν + 3 στο ημίχρονο (40-37, 20'), όμως τους Νίκο Μάνιοννα αντιδρούν στο τρίτο δεκάλεπτο και να προσπερνούν (59-60, 30').
Η τελευταία περίοδο άνηκε ολοκληρωτικά στους Ιταλούς, καθώς σκόραραν 28 πόντους και μπόρεσαν να ελέγξουν το φινάλε της αναμέτρησης, φτάνοντας ως τη νίκη.
Κορυφαίος όλων ήταν ο Νίκο Μάνιον, με 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Σπανιόλο πέτυχε 14. Για τους ηττημένους, ο Τουμπέλις ήταν εξαιρετικός με 25 πόντους και 12 ριμπάουντ!
Τα δεκάλεπτα: 22-25, 40-37, 59-60, 87-84
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