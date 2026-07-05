Η Πορτογαλία έκανε πολύ καλή δουλειά στην άμυνά της στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Ελλάδα, έχοντας πέντε τάπες!

Στο πρώτο δεκάλεπτο της Ελλάδας κόντρα στην Πορτογαλία, οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν πολύ καλές άμυνες πάνω στους διεθνείς, εμποδίζοντάς τους να σκοράρουν.

Συγκεκριμένα οι Πορτογάλοι είχαν συνολικά πέντε τάπες στα πρώτα 10 του αγώνα, κάνοντας πολύ καλή δουλειά κάτω από τη ρακέτα τους, προστατεύοντας το καλάθι τους. Μάλιστα οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη σκόραραν μόλις 15 πόντους στην πρώτη περίοδο.