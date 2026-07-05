Παπανικολάου: «Η παρουσία μας και στα δύο παιχνίδια ήταν άσχημη»

Ο Κώστας Παπανικολάου σχολίασε την ήττα της Εθνικής από την Πορτογαλία και την εικόνα της ομάδας στα παράθυρα του Ιουλίου.

Η Εθνική μας ομάδα δεν έδειξε καλό πρόσωπο κόντρα στην Πορτογαλία και γνώρισε την ήττα με 71-56 για το τελευταίο της παιχνίδι στον όμιλο για την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Με τη λήξη του αγώνα, ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, μίλησε για αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά και για τη συνολική εικόνα της ομάδας στα παράθυρα του Ιουλίου.

Όσα είπε ο Παπανικολάου

«Το να μιλήσουμε για την διαιτησία δεν έχει νόημα, από την στιγμή που η δική μας εμφάνιση δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Αμυντικά ήμασταν πολύ καλά ως ένα σημείο. Στην επίθεση για κάποιο λόγο δεν είχαμε ηρεμία, καθαρές αποφάσεις, ήμασταν βιαστικοί. Δεν είχαμε καλές αποστάσεις, σκριν. Δεν κάναμε τίποτα καλά. Βιαζόμασταν. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στους αντιπάλους να νιώσουν καλά. Είναι καλή ομάδα, δυνατή ομάδα. Η παρουσία μας και στα δύο παιχνίδια, ειδικά στην επίθεση ήταν πολύ άσχημη».

Για τους μόλις 56 πόντους που έβαλε η Εθνική: «Γενικά για το σύγχρονο μπάσκετ είναι πάρα πολύ λίγοι πόντοι. Ίσως ήταν άγχος, ίσως ήταν η έλλειψη ηρεμίας στο κεφάλι για να κερδίσουμε. Πολλά μπορούμε να πούμε. Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες. Βάζουμε δύσκολα στον εαυτό μας για τη συνέχεια».

Για τη δεύτερη φάση των προκριματικών: «Έχουμε άλλα 6 παιχνίδια με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Οι 3 καλύτερες ομάδες, κουβαλώντας συγκομιδή του πρώτου γύρου, θα προκριθούν στο Παγκόσμιο. Έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε και τίποτα δεν είναι εύκολο από εδώ και πέρα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια στα επόμενα παράθυρα από όλους. Να δώσουμε δυναμικό παρών για να πάρουμε δύο σημαντικές νίκες. Πρέπει να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο».

Για τις απουσίες: «Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή την διαδικασία γιατί ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις για τον εαυτό του. Κάνει αυτό που νομίζει ότι είναι καλύτερο για τον ίδιο. Δεν μπορώ εγώ, ούτε η Εθνική να περιμένει από όλους να σκέφτονται όπως εγώ. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του. Είναι σεβαστό. Θέλω να σταθώ σε όσους είναι εδώ. Όλα τα παιδιά που είναι εδώ, και εγώ μαζί, κάθε φορά που φοράμε την φανέλα κρινόμαστε και φέρουμε στις πλάτες μας ένα ολόκληρο έθνος. Αυτό δεν είναι μικρό. Όποιος έρχεται εδώ πρέπει να δίνει το 100% και όλοι μαζί. Το να χάσουμε είναι θεμιτό. Σήμερα οι αντίπαλοι έπαιξαν καλύτερα. Το να χάνουμε ένα ματς σαν το προηγούμενο που ήμασταν μπροστά και το χαρίσαμε δεν είναι θεμιτό για την Ελλάδα, τους Έλληνες και όσους μας παρακολουθούν. Να το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας».

Για το αν υπάρχει αισιοδοξία: «Προφανώς. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Δεν έχει τελειώσει κάτι, αλλά γίνεται πολύ δύσκολη η δουλειά. Μία πολύ χρήσιμη σφαλιάρα για να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Μακάρι να λειτουργήσει έτσι. Στο επόμενο παράθυρο πρέπει να προετοιμαστούμε έτοιμοι για δύο πολύ δύσκολα ματς».