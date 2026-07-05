Ελλάδα - Πορτογαλία: Η 12άδα της Εθνικής
Η Εθνική ομάδα υποδέχεται την Πορτογαλία στις 19:30 (ΕΡΤ1, Live από το Gazzetta) στη SUNEL Arena για την 6η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να πορευτεί με τους ίδιους παίκτες που αντιμετώπισε τη Ρουμανία.
Η 12άδα: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζήπογλου και Ε. Μήτρου-Λονγκ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.