Δείτε τους δώδεκα παίκτες που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Πορτογαλία.

Η Εθνική ομάδα υποδέχεται την Πορτογαλία στις 19:30 (ΕΡΤ1, Live από το Gazzetta) στη SUNEL Arena για την 6η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να πορευτεί με τους ίδιους παίκτες που αντιμετώπισε τη Ρουμανία.

Η 12άδα: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζήπογλου και Ε. Μήτρου-Λονγκ.